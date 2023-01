Drôme : les assistants de régulation du 15 appelés à la grève illimitée

Ce sont eux qui vous répondent quand vous appelez le 15 dans la Drôme. Ils sont invités à la grève illimitée à partir de ce jeudi et distribueront des tracts ce matin devant le centre hospitalier de Valence. C'est une grève symbolique parce que les assistants de régulation médicale sont assignés à leur poste, mais leurs problèmes de moyens se sont accentués depuis que le gouvernement incite à appeler le 15 avant d'aller aux urgences.

Des heures parfois avant qu'un médecin rappelle un patient

Ils sont quatre assistants de régulation à répondre au téléphone en journée, trois la nuit pour toute la Drôme, et parfois ils n'ont qu'un seul médecin urgentiste à qui transmettre l'appel. Il faut des renforts explique Yohan Pannetier, secrétaire du syndicat Sud Santé Sociaux à l'hôpital de Valence : "c'est compliqué parce que les assistants de régulation médicale reçoivent l'appel. S'ils ne décèlent pas d'urgence vitale à l'instant T, ils mettent en attente, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, et le médecin urgentiste rappelle ensuite, mais cela peut prendre plusieurs heures. Et il se passe quoi pour le patient entre temps ? Il y a des recrutements qui sont en cours. Il y aurait un projet d'augmenter les effectifs les vendredi, samedi, dimanche, lundi, mais pour l'instant il n'y a rien de validé. Et nous, nos revendications, c'est d'augmenter les effectifs 24h/24!"

En 2022, il y a eu une augmentation de 14% des appels qui n'ont pas pu être transférés à un médecin, et une augmentation de 11% des appels décrochés en plus de 60 secondes d'après les chiffres mis en avant par les syndicats dans leur tract.

Sud Santé réclame 5 assistants de régulation chaque jour, 4 chaque nuit, et plus de médecins aussi. Certains jours, un ou deux médecins généralistes viennent appuyer le médecin urgentiste au centre 15 dans le cadre de la permanence des soins, mais c'est sur la base du volontariat (rémunéré). Sud Santé voudrait un systématisme : "mais on a bien conscience qu'ils ont aussi leur cabinet à gérer...en fait il faut tout revoir dans l'organisation" souligne Yohan Pannetier.

Des locaux et du matériel plus adaptés

Le syndicat réclame aussi des moyens matériels supplémentaires. Les locaux ne seraient plus adaptés à l'activité actuelle. Quant au matériel, "le système informatique est régulièrement en panne" déplore Yohan Pannetier de Sud, "il faut le relancer. Chaque poste n'est pas équipé de la même manière. Par exemple, la radio. Quand les pompiers passent leur bilan par radio, chaque poste n'est pas équipé d'une radio pour répondre. On a un bouton pour allumer la piste d'atterrissage de l'hélicoptère quand il est en approche, il n'est pas sur tous les postes. Les assistants passent donc d'un bureau à l'autre. Ce n'est pas très efficace. On a une personne qui est recrutée depuis cet été, dans le cadre du service d'accès aux soins, pour trouver des médecins généralistes qui prendraient en charge les patients qui nous appellent mais ne relèvent pas des urgences : cette personne n'a pas de bureau! Elle se déplace de poste en poste, pas d'ordinateur, pas de téléphone...elle emprunte les téléphones des uns et des autres pour appeler les médecins."