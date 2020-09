Drôme : les cabinets dentaires surchargés à cause de la crise du coronavirus

Suite au confinement et aux mesures sanitaires liées au coronavirus, les cabinets dentaires sont débordés. Il devient très difficile de trouver un rendez-vous chez le dentiste dans la Drôme. L'Ordre des chirurgiens dentistes parle de "catastrophe" et demande des mesures concrètes.

"Désolé, on ne prend plus de nouveau patient". "Pas de rendez-vous chez nous avant trois mois", "Si c'est une urgence, appelez le 15"....Voilà ce qui se passe lorsqu'on cherche un dentiste en ce moment dans la Drôme. Les délais d'attente pour une consultation classique étaient déjà longs sur les secteurs de Romans, Valence et Montélimar avant la crise du coronavirus et ils se sont spectaculairement allongés depuis le mois de mars.

Un sentiment d'abandon des patients

"J'ai essayé de prendre un rendez-vous pour mon père, qui habite à Romans et a 92 ans, et je n'ai jamais réussi" explique Alain. "Le 15 m'a dit que je n'étais pas le seul à désespérer et m'a renvoyé vers le médecin traitant". "Ce n'est pas avec du doliprane et un bain de bouche qu'on soigne les dents, ou alors les dentistes ne servent à rien" insiste Alain, en colère.

"Il y a un sentiment d'abandon et de frustration, on ne sait plus comment se faire soigner".

"Un cabinet qui voyait 30 patients par jour est passé à 15 ou 18"

"En 43 ans de carrière, je n'avais jamais vu ça" déplore Luc Peyrat, le président de l'Ordre des chirurgiens dentistes de la Drôme. "Quand un cabinet voyait 30 patients par jour avant la crise, maintenant il en voit 15 à 18, ça a beaucoup diminué à cause des mesures sanitaires à appliquer dans les cabinets".

"Il faut tout désinfecter, même les sols, et laisser aérer le cabinet 15 minutes entre chaque patient"

Les dentistes sont nombreux à partir à la retraite, tous ne sont pas remplacés. La crise du coronavirus a accentué les difficultés ces derniers mois, particulièrement cet été. "Aujourd'hui, pour un soin normal, il faut attendre deux à trois mois" précise Luc Peyrat.

L'Ordre des chirurgiens dentistes de la Drôme demande des mesures

"Il y a des solutions pour essayer d'arranger la situation" précise le président de l'Ordre des chirurgiens dentistes de la Drôme. "On demande à l'Agence régionale de santé (ARS)plus de moyens pour mettre en place un système de binôme de garde le dimanche et les jours fériés". "Aujourd'hui le dentiste de garde est seul pour faire les actes, tout désinfecter entre chaque patient et répondre au téléphone, c'est impossible".

L'Ordre des chirurgiens dentistes de la Drôme souhaite également que les dentistes puissent être payés lorsqu'ils font des téléconsultations comme c'est le cas pour les médecins ou les kinésithérapeutes". "Faire des ordonnances par mail ou sms, c'est parfois possible et ça pourrait désengorger un peu les cabinets" insiste Luc Peyrat.

Il demande également à l'ARS, pour plus d'efficacité, qu'un chirurgien dentiste soit régulateur au Samu concenrant les urgences dentaires car pour le moment c'est un médecin qui réalise ce travail.