Drôme : les centres de vaccination pris d'assaut après les annonces d'Emmanuel Macron

C'était le rush ce mardi dans les centres de vaccination anti-covid. L'effet des annonces d'Emmanuel Macron la veille, sur l'élargissement du pass sanitaire aux cinémas, restaurants et transports notamment ainsi que l'obligation vaccinale des soignants. Comme partout en France, les créneaux ont été pris d'assaut à Valence. Devant l'entrée du centre Bachelard, il y avait la queue cet après-midi. Christophe, lui, avait pris rendez-vous pour sa deuxième injection : "Pour la première dose il y avait moins d'attente et beaucoup de créneaux disponibles", témoigne-t-il. Dans la file, une vingtaine de personnes, beaucoup se sont déplacées directement jusqu'au centre faute de pouvoir prendre rendez-vous sur la plateforme Doctolib, complètement saturée par les nombreuses connexions.

Des créneaux de vaccination supplémentaires

Myriam attend son tour dans la salle d'attente du centre Bachelard. Elle a pris rendez-vous immédiatement après la prise de parole du président : "Je voyage beaucoup donc je n'ai plus le choix maintenant, je n'étais pas contre mais j'aurais préféré attendre de voir les effets sur les personnes déjà vaccinées." Tous les rendez-vous de la semaine ont été réservés en à peine quelques heures indique Manon Cavalier, l'une des coordinatrices. "Pour l'instant, on pouvait assurer jusqu'à 700 rendez-vous par jour, poursuit-elle. On est en train d'ouvrir des créneaux, après il faut le temps de la mise en place."

"Il faut absolument prendre rendez-vous sur Doctolib" - Peggy Jourdan, coordinatrice du centre de vaccination des Clévos

Pour répondre à la demande, le centre de vaccination des Clévos à Etoile-sur-Rhône de son côté a ouvert 200 créneaux de plus cette semaine selon la coordinatrice Peggy Jourdan, "on a pu en ouvrir une cinquantaine de plus ce mardi, ils ont tous été pris en 10 minutes." Cet établissement proposera plus de 800 rendez-vous supplémentaires la semaine prochaine et les équipes de soignants mobilisées pour les vaccinations seront renforcées.

"Ce qui a été très compliqué à gérer aussi ce sont les patients qui pensaient pouvoir venir sans rendez-vous puisqu'hier Emmanuel Macron a annoncé qu'on pouvait aller se faire vacciner avec ou sans rendez-vous", fustige Peggy Jourdan. Les prises de rendez-vous ne se font pas non plus sur place précise la coordinatrice, "il faut absolument passer par Doctolib, tout le monde pourra se faire vacciner", assure-t-elle.