Drôme : les chiens peuvent-ils aider à prévenir les crises d'épilepsie ?

On connaît les chiens qui détectent la glycémie pour aider les patients diabétiques, ceux qui détectent la Covid-19, mais peuvent-ils aussi détecter une crise d'épilepsie ? A Tain-l'Hermitage, l'Institut spécialisé La Teppe lance une étude sur le sujet, en collaboration avec l'INSERM-Rennes et l’INP Purpan. Elle doit durer 3 ans, et permettre de dire formellement si oui ou non le corps humain dégage une odeur caractéristique avant une crise d'épilepsie.

De premières études indiquent qu'il y a une odeur identifiable par des chiens, jusqu'à 3 à 4 heures avant une crise d'épilepsie. Mais ces études ont été faites sur peu de patients. Il faut donc les étendre. Des prélèvements réguliers vont être faits sur 100 personnes explique le Dr Patrick Latour, l'un des neurologues chargés de l'étude : "l'étude va se baser sur des prélèvements d'odeur sur la personne toutes les 3 heures de 9h à 21h et au moment de la crise d'épilepsie. L'idée, c'est d'avoir trois prélèvements de crise sur la même personne pour s'assurer qu'entre chaque crise on retrouve le même profil. On aura différents types de crises, et on va maintenir la vie quotidienne, c'est-à-dire que les patients se parfumeront comme d'habitude, mangeront comme d'habitude, parce que l'alimentation pourrait aussi modifier les odeurs. Le but c'est donc d'être le plus écologique possible, le plus près de la vraie vie."

Ces prélèvements seront envoyés à Toulouse, à l'INP de Purpan, pour analyses, pour que les odeurs soient aussi synthétisées, et proposées ensuite à des chiens. S'ils réagissent aux bons échantillons et peuvent alerter sur une crise à venir, les personnes épileptiques pourraient anticiper, éviter une chute par exemple souligne le Dr Jérôme Petit, coordinateur de l'unité de recherche de La Teppe : "la personne se connaît et sait le type de crises qu'elle peut faire. Soit elle se met en protection, s'assoit dans un canapé et attend de voir ce qui se passe. Soit elle fait des crises habituellement fortes et elle va prendre un comprimé prescrit par le médecin spécialiste qui suit ça avec elle. La personne épileptique va pouvoir devenir actrice de sa maladie et sera plus autonome."

Une vente aux enchères de grands vins pour financer l'étude

L'étude pourrait aller plus loin encore : inventer un nez électronique, un dispositif que les patients porteraient pour détecter les odeurs sans avoir besoin de chiens. Les personnes épileptiques seront dans tous les cas consultées sur ces méthodes, savoir si elles sont acceptables pour elles, dans leur quotidien.

Pour financer cette étude, l'Institut La Teppe organise un dîner de gala et une vente aux enchères de grands vins de la Vallée du Rhône à l'Abbaye de Collonges Paul Bocuse près de Lyon le 7 mai prochain.