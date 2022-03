Drôme : les conseils du laboratoire des pollens de Valence aux allergiques

Vous avez les yeux qui grattent, le nez qui coule ou des difficultés à respirer, vous êtes peut-être allergique aux pollens. Comme chaque année au printemps, les concentrations polliniques dans l'air vont augmenter dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. En Drôme et en Ardèche, la production de pollens d'Aulne est très significative en ce moment.

Les deux départements sont en alerte jaune selon Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Selon Vincent Penel du laboratoire des pollens de Valence, les allergiques doivent adopter quelques réflexes importants comme se laver les cheveux régulièrement et aérer les pièces de son habitation.

Il explique : "une chevelure peut contenir plusieurs dizaines de milliers de pollens et lorsque vous vous couchez, vous mettez du pollen sur l'oreiller et ensuite vous le respirez. Il faut aérer le soir plutôt que le matin car les ambroisies produisent leurs pollens le plus souvent entre 9 heures et 11 heures du matin. Donc si vous ouvrez le matin, le pollen entrera plus facilement dans votre maison. Bien sûr si vous êtes trop gênés, il faut absolument revenir voir un médecin ou un allergologue. "