Drôme : les premiers recours de soignants suspendus parce qu'ils ne sont pas vaccinés ont été déposés

Des soignants des hôpitaux Drôme Nord, suspendus parce qu'ils ne sont pas vaccinés, ont décidé d'aller en justice. Neuf premiers recours ont été déposés au Tribunal Administratif de Grenoble par leurs avocats, vendredi 24 septembre.

Ces soignants qui ont décidé d'aller en justice sont en arrêt maladie. Or, selon leurs avocats, suspendre des personnes en arrêt maladie, c'est illégal. "L'employeur, en l'occurrence, le centre hospitalier de Romans, en suspendant et en privant de rémunération ces soignants en congé maladie, se fait le juge du bien fondé du motif médical de l'arrêt de travail. Ce n'est pas possible : seul un médecin agréé contrôleur peut se faire juge du motif médical", explique Maître Anne-Valérie Pinet, l'une des avocats des soignants suspendus.

Selon l'avocate, normalement, le congé maladie protège les salariés. Sous ce statut, des indemnités leurs sont versées chaque jour. Mais s'ils sont suspendus pendant leur arrêt, alors effectivement ils ne touchent plus rien.

"L'obligation vaccinale concerne tout le monde"

"_Seuls les travailleurs actifs peuvent se mettre en arrêt maladie, ce qui n'est pas le cas des soignants automatiquement suspendus puisqu'ils ne sont pas vacciné_s", répond Vincent Pegeot, directeur des hôpitaux Drôme Nord. "L'obligation vaccinale concerne tout le monde, y compris les salariés en télétravail. Si ces salariés en arrêt maladie nous transmettaient une attestation de vaccination, nous lèverions la suspension et ils pourraient de nouveau toucher leurs indemnités", affirme le directeur.

Dans leurs recours, les avocats demandent la levée de la suspension pour ces neuf personnes, et le retour de leurs indemnités maladie. Claudia* fait partie de ces soignants qui ont décidé d'aller en justice. Elle est personnel administratif à l'hôpital de Romans : "_Je me suis mise en arrêt le 13, j'ai reçu ma lettre de suspension le 16_. Je ne m'y attendais pas, comme j'étais en arrêt maladie, je ne pensais pas être suspendue", témoigne-t-elle.

Claudia l'affirme : elle ne s'est pas mise en arrêt maladie juste pour éviter la suspension le 15 septembre. Elle se sentait à bout : "C'est difficile, la situation depuis deux mois… c'est deux mois de pression. Ce n'est pas un arrêt de complaisance, j'ai des problèmes familiaux importants qui font que je suis épuisée."

Pas de congés sans engagement à se faire vacciner

Autre point que les avocats des soignants jugent illégal : l'hôpital refuse aux soignants non vaccinés de prendre leurs congés, depuis le 15 septembre. Certains soignants non vaccinés avaient justement prévu de poser leurs congés à ce moment là, pour être ne pas être suspendus tout de suite et être rémunérés un peu plus longtemps. "_Ces personnes ont acquis des congés, la plupart du temps pendant les vagues d'épidémie, et on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas les utiliser s'ils ne s'engageaient pas à se faire vacciner_, ce qui est complètement aberrant et pour nous complètement illégal", explique maître Anthony Florent, l'autre avocat des soignants qui ont décidé d'aller en justice.

"Ils nous autorisent à poser 5 jours pour se mettre en règle et se faire vacciner. Moi j'ai 13 jours à poser. Pendant l'épidémie, on nous disait qu'on pouvait pas nous remplacer, qu'il y avait déjà trop de gens en arrêt maladie… On a été dévoués, c'est un métier où on n'hésite pas à revenir pendant nos congés, on revient pour les collègues, pour les patients, et ils ont joué la dessus", témoigne Marie, infirmière à l'hôpital de Romans.

La direction de l'hôpital Drôme Nord confirme que les soignants doivent s'engager à se faire vacciner pour poser leurs jours de congés. Selon le directeur, Vincent Pegeot, poser des jours sans vaccination au bout, ça ne fait que rallonger le délai avant la suspension.

* Les prénoms ont été modifiés