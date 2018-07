Les urgences de l'hôpital de Saint-Vallier sont fermées la nuit tout l'été, jusqu'au 3 septembre. C'était acté fin juin. REstait une question : les urgences vont-elles fermer aussi le jour, au mois d'août, pendant 5 semaines ?

La direction des hôpitaux Drôme Nord a tenté de remplir les tableaux de service. Des médecins urgentistes ont accepté de faire des heures supplémentaires. La fermeture complète des urgences, de jour comme de nuit, se limitera donc à 3 semaines, du 6 août à 8h30 au 27 août à 8h30.

Les hôpitaux Drôme Nord ont essayé à nouveau de faire appel à des intérimaires. Sans succès. Comme d'autres établissements, ils sont confrontés aux tensions sur la démographie médicale et au fait que des intérimaires boycottent les hôpitaux publics où leur rémunération a été plafonnée.

Pour les urgences vitales, il est nécessaire d'appeler le 15, de jour comme de nuit, et vous serez pris en charge par les SMUR d'Annonay, de Valence et Romans. Pour les situations non vitales, pendant la fermeture des urgences de Saint-Vallier, il faut vous rendre sur les urgences d'Annonay, de Valence ou de Romans.