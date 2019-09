Drôme : les vendanges du Cœur fêtent ses 25 ans à Tain l’Hermitage

Tain-l'Hermitage, France

Parmi les vendangeurs ce dimanche, il y aura Eric, un jeune homme de 28 ans. Touché par le témoignage d’un donneur lors des vendanges du Coeur organisé à Tain l'Hermitage, il a décidé de s'inscrire sur le registre. Et puis son téléphone a sonné l'hiver dernier. Au bout du fil, l'Etablissement français de sang : "On est heureux de pouvoir aider une personne qui besoin de ces cellules pour qu’elle continue à vivre."

Un don qui ne fait pas mal

Eric veut rassurer, rappeler qu'un don de moelle osseuse n'est pas dangereux : "Je suis arrivé à l’hôpital, on m’a branché à la machine. On est allongé, et on attend que cela se passe." La prise ne fait pas mal du tout précise-t-il : "On est juste un peu fatigué, comme si on avait la grippe, mais sans avoir tous les symptômes. "

Eric a donc sauvé une vie. Il ne connaît pas le patient à qui il a donné. La greffe de moelle osseuse permet des guérir 75% des malades de la leucémie. Mais très peu d'entre eux peuvent recevoir un don explique le Docteur Dominique Pont Cortès : "On sait qu’il a une chance sur un million pour être compatible. C’est fort peu. Plus il y a d’inscrits, plus on donnera de chance à un malade de guérir."

Un manque d’information

Ce que regrette le docteur Dominique Pont Cortès, chargée du registre de moelle osseuse en Drôme-Ardèche, c’est le manque d’information : "_Il y a une sorte de méconnaissance de ce don que l’on assimile au don de moelle épinière_. En effet, la moelle osseuse se trouve dans nos os plats. Il n’y pas de risque, aucun."

La Drôme, avec la Savoie, sont les seuls départements français où plus d'1 % de la population est inscrite sur le registre de donneurs de moelle osseuse.

Et depuis sa création en 1994, plus de 1 000 tonnes de raisin ont été vendangées. Il y également eu 2 698 inscriptions dans le fichier des donneurs volontaires de moelle osseuse.