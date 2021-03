Drôme : pas de reconfinement ce week-end mais des mesures renforcées dans trois communautés de communes

La Drôme a été placée jeudi dernier en surveillance renforcée mais les Drômois ne seront pas reconfinés le week-end prochain. "Nous n'envisageons pas de reconfinement partiel comme à Nice et Dunkerque dans un avenir proche" a assuré ce lundi 1er mars Hugues Moutouh, le préfet de la Drôme.

"La situation est préoccupante mais pas alarmante"

"Le placement de la Drôme sous surveillance renforcée n'a pas été évident, nous sommes plutôt dans le bas de la fourchette" précise le préfet de la Drôme. "Nous sommes plutôt dans une phase descendante" explique Hugues Moutouh. Les indicateurs de l'épidémie sont effectivement en légère baisse dans la Drôme. D'aprs les derniers chiffres de l'ARS, le taux d'incidence est de 227 cas positifs pour 100.000 habitants, au niveau de la population globale ainsi que pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Ce taux est de 192 au niveau régional, la Drôme fait figure de lanterne rouge avec le Rhône.

Le taux de positivité dans la Drôme est de 9,9%, le plus élevé de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans notre département, 39% des cas sont dus aux variants, en très grande majorité le variant britannique. La pression hospitalière dans la Drôme reste importante mais elle est en légère baisse, le taux d'occupation des services de réanimation est de 85%, c'est 10% de moins que les chiffres communiqués la semaine dernière. 74% des patients en réanimation sont des malades du covid.

Des mesures renforcées dans trois communautés de communes

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les virus cirucle plus à la campagne qu'en ville en ce moment dans la Drôme. "Les deux communautés d'agglomération sont moins impactés que certains territoires ruraux" explique le préfet de la Drôme. "Trois communautés de communes posent problème : celle du Royans-Vercors à l'Est, Porte de DrômArdèche au Nord et Drôme Sud Provence" précise Hugues Moutouh.

"Nous appelons à la vigilance dans les zones rurales" - Hugues Moutouh

Le taux d'incidence dans le Royans-Vercors est de 635. Il monté à plus de 1.000 dans plusieurs communes comme Saint-Laurent-en-Royans. Dans le petit village de Saint-Thomas-en-Royans (600 habitants) le taux d'incidence est de 3000. "Le gouvernement nous donne les moyens de faire des frappes chirurgicales dans notre département et c'est ce que nous faisons" explique le préfet de la Drôme.

Plusieurs mesures sont donc prises pour freiner l'épidémie dans ces trois communautés de communes :

Généralisation du port du masque dans les centres-bourgs

Suppression des activités périscolaires et extra scolaires dans les salles polyvalentes (cours de danse, ateliers théâtre et autres).

Suspension des conventions entre restaurateurs et entreprises du BTP (fin des repas servis dans des salles le midi)

Diminution prévue des jauges dans certains commerces et espaces commerciaux

Le décret pris pas le préfet de la Drôme concernant ces mesures dans les trois communautés de communes doit entrer en vigueur ce mardi 2 mars 2021. Le préfet de la Drôme et Zhour Nicollet, directrice déléguée de l'agence régionale de santé dans la Drôme, appellent les Drômois à s'isoler dix jours s'ils sont cas contact. "Les contrôles et les appels seront multipliés pour vérifier que les gens restent bien chez eux, car cet isolement n'est pas assez respecté" précise Hugues Moutouh.