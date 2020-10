En plus du couvre-feu qui s'applique à partir de ce vendredi minuit, le préfet de la Drôme a pris un arrêté pour réduire les activités de loisirs en journée. L'obligation du port du masque est élargie aux 49 communes les plus peuplées du département.

Drôme : port du masque élargi et fermeture des bars et gymnases

La Drôme fait partie des 54 départements soumis à couvre-feu entre 21 heures et 6 heures du matin à partir de ce vendredi minuit. En plus de cette mesure, les préfets ont chacun pris des arrêtés complémentaires pour limiter la circulation du virus. Comme la préfète de l'Ardèche, le préfet de la Drôme Hugues Moutouh impose la fermeture totale des bars, snacks, buvettes. Doivent fermer aussi les gymnases, les salles de sport et les piscines (sauf pour les scolaires et les entraînements des sportifs de haut niveau).

Port du masque obligatoire dans 49 communes drômoises

Le port du masque est obligatoire dans toutes les communes de plus de 2000 habitants dans la Drôme. C'était déjà le cas dans le centre-ville de Valence et celui de Montélimar. A partir de ce vendredi minuit, c'est l'ensemble du territoire de ces 49 communes qui est concerné.

Par ordre alphabétique : Allex, Alixan, Anneyron, Aouste-sur-Sye, Beaumont-lès-Valence, Bourg-de-Péage, Bourg-lès-Valence, Buis-les-Baronnies, Chabeuil, Châteauneuf-de-Galaure, Châteauneuf-du-Rhône, Châteauneuf-sur-Isère, Chatuzange-le-Goubet, Clérieux, Crest, Die, Dieulefit, Donzère, Etoile, Génissieux, La Roche de Glun, Livron, Loriol, Malataverne, Malissard, Mercurol-Veaunes, Montboucher-sur-Jabron, Montélier, Montélimar, Montmeyran, Mours-Saint-Eusèbe, Nyons, Peyrins, Pierrelatte, Pont-de-l'Isère, Portes-lès-Valence, Romans, Saint-Donat, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Marcel-lès-Valence, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Rambert-d'Albon, Saint-Sorlin-en-Valloire, Saint-Uze, Saint-Vallier, Suze-la-Rousse, Tain-l'Hermitage, Tulette et Valence.

Le port du masque sera également obligatoire dans les cimetières en prévision de l'affluence de la Toussaint.

Visites interdites dans 5 Ehpad touchés par le Covid

Dans la Drôme, comme en Ardèche, la contamination flambe. Hugues Moutouh souligne que "le taux d'incidence a été multiplié par cinq" depuis septembre. Neuf clusters, des foyers de contamination, sont actifs dans la Drôme dont 5 en Ehpad. Dans ces établissements, les visites sont interdites. Elles restent autorisées ailleurs. Dans les hôpitaux, la situation est inquiétante : 124 patients hospitalisés contre 9 seulement en septembre, 18 personnes en réanimation ou en soins intensifs contre 2 début septembre. Le taux d'occupation des lits de réanimation est de 51% contre 30% il y a 15 jours.

