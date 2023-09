Drôme : suspicion de deux cas de dengue autochtones à Bourg-lès-Valence

Deux habitants de Bourg-lès-Valence pourraient avoir contracté la dengue sans être partis en voyage à l'étranger. Ce seraient des cas dit "autochtones". L'Agence Régionale de Santé souligne dans son communiqué que des vérifications restent à mener mais "si ces deux cas de dengues sont confirmés, il s’agirait des premiers cas autochtones de dengue identifiés cette année en Auvergne-Rhône-Alpes depuis le début de la surveillance saisonnière." Les deux malades sont guéris.

Des analyses biologiques doivent confirmer qu'il s'agit bien de la dengue. En parallèle des analyses, une enquête va être menée sur le terrain, à Bourg-lès-Valence, dans les prochaines heures, pour déterminer si oui ou non, le moustique tigre est présent. Si les analyses biologiques et l'enquête révèlent la présence de moustique tigre et confirme la dengue, une opération de démoustication sera menée dans les prochains jours.

Début septembre, cette même opération avait eu lieu à Cornas. C'est un voyageur qui était rentré contaminé de l'étranger.