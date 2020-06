Drôme : tension sur les services réanimation des hôpitaux, conséquence indirecte du coronavirus

Plus de 90% des lits de réanimation sont occupés en moyenne dans les hôpitaux de Valence, Romans et Montélimar dans la Drôme. Des patients qui ont retardé des soins pendant l'épidémie de coronavirus se retrouvent dans un état sévère.

C'est le deuxième effet coronavirus. Les services de réanimation dans la Drôme ne comptent plus que 2 patients atteints du Covid-19 mais ils se remplissent de malades dont les soins ont été retardés pendant l'épidémie.

Dans les hôpitaux de Valence, Romans, Montélimar, les lits sont occupés à plus de 90% explique la directrice de l'Agence Régionale de Santé dans la Drôme Zhour Nicollet : "il y a des besoins de soins importants pour des patients dans des états graves et sévères, des patients qui souffrent de pathologies respiratoires, cardiaques, des patients âgés, fragiles. C'est sans doute lié au confinement pour partie, à des retards de soins, pas forcément lié à l'organisation des hôpitaux, mais c'est parfois l'usager lui-même qui ne s'est pas manifesté pendant le confinement."

"C'est un point d'attention qu'on surveille"

Le nombre de lits disponibles en réanimation est regardé particulièrement de près en ces temps de déconfinement souligne Zhour Nicollet : "cette charge de travail importante, les hôpitaux la gère, pas de difficulté aujourd'hui. Mais si on devait avoir une nouvelle épidémie...c'est un point d'attention qu'on surveille, et on n'a pas épuisé toutes nos marges de manoeuvre, et y compris les transferts interhospitaliers à l'échelle de la région".

Le coronavirus continue de circuler dans la Drôme, mais le taux de contamination est faible. Sur près de 3.000 tests réalisés depuis mi-mai, seuls 36 sont positifs. Les cas sont éparpillés dans le département.