Drôme : trouver un médecin traitant pour chaque patient en ALD

Dans la Drôme, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a recensé 4.700 patients dépourvus de médecin traitant alors que leur pathologie nécessite un suivi : maladie cardio-vasculaire, diabète, troubles psychiatriques, cancer. Cela représente environ 5% des 81.000 patients en ALD dans le département. La CPAM a pris contact avec eux, l'immense majorité a acceptée d'être accompagnée pour trouver un médecin traitant puisque seuls 23 s'y sont opposés.

La CPAM a commencé par un panel : 150 patients. Ils consultent toujours le même généraliste, mais, officiellement, ils n'ont pas de médecin traitant. Souvent un simple oubli administratif, la déclaration n'a pas été faite. 86% des cas ont été réglés. S'ouvre désormais une phase plus vaste : 252 médecins drômois reçoivent la liste des patients, 1.200 en tout, qui les ont consulté au moins deux fois dans l'année écoulée, là aussi pour voir s'ils peuvent officialiser leur relation.

"On ne va pas faire de miracle, on va y aller au cas par cas"

Reste plus de 3.000 patients qui errent de généraliste en généraliste, ne consultent que leur spécialiste ou manque de soins. Mais comment convaincre un docteur débordé de les suivre ? "Question piège" sourit Maylis Manson, directrice santé à la CPAM de la Drôme : "en général, quand on parle de patients en ALD, les médecins se mobilisent. On ne va pas faire des miracles. On va y aller au cas par cas. On va s'appuyer aussi sur les communautés professionnelles territoriales de santé et sur la promotion de tous les dispositifs qui permettent de dégager du temps médical. Je pense notamment aux assistants médicaux. On en a actuellement 39 en Drôme, auprès de 39 médecins, et ça leur permet de prendre de nouveaux patients."

A partir du mois de septembre, l'Assurance Maladie va aussi essayer d'anticiper les départs en retraite des médecins. De proposer un nouveau généraliste à leurs patients en affection longue durée avant le départ effectif de leur docteur.