Drôme : un accès direct à un dentiste les dimanches en appelant le SAMU

Les dimanches et les jours fériés, un chirurgien-dentiste pourra bientôt délivrer directement une ordonnance aux patients appelant le SAMU pour un problème dentaire, si cela ne nécessite pas de consultation. Le dispositif est en expérimentation dans la Drôme.

"Tout le monde y gagne" assure la Dr Justine Drencourt, présidente de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la Drôme. Elle explique que chaque dimanche dans la Drôme, "entre 70 et 120 appels" au 15 concernent des problèmes dentaires. Une centaine donc en moyenne ; "et un tiers peut être redirigé, sans obligation de consultation immédiate". L'objectif est ainsi de désengorger la plateforme d'appel du SAMU, mais aussi les cabinets de garde - il y en a quatre chaque dimanche dans le département, à tour de rôle.

Bientôt des ordonnances délivrées par mail ou SMS

Chaque dimanche et jour férié, un chirurgien-dentiste endosse ainsi le rôle de régulateur, accessible en composant le 15. Comme aux urgences hospitalières, certains bobos ne nécessitent pas de consultations. "Par les questions que le régulateur posent, on arrive à savoir de quelles pathologies souffre le patient. Pour un abcès dentaire par exemple, des antibiotiques par ordonnance suffisent" développe Justine Drencourt.

Désengorger le SAMU et les cabinets de garde

Depuis décembre, le régulateur est en place dans la Drôme. La nouvelle phase d'expérimentation prévoit au printemps un logiciel qui va lui permettre de télé-prescrire, donc d'envoyer des ordonnances. Le service est gratuit. "Tout le monde y gagne, ça décharge le SAMU. Et avec ce nouveau logiciel le régulateur va pouvoir remplir l'agenda des cabinets de garde, donc ça les décharge aussi. Le praticien à son cabinet n'aura plus à répondre au téléphone, ce qui sera plus simple pour lui sachant qu'il est tout seul les dimanches !" estime la présidente de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la Drôme.