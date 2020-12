Drôme : un petit tremblement de terre de 2,2 dans le Haut-Diois

Le maire de Bellegarde-en-Diois a très bien entendu ce bruit sourd "comme une explosion ou comme si un gros bloc de rochers venait de tomber avec un léger tremblement". Lui ne dormait pas. Allongé dans son lit, il lisait. Il se souvient donc très bien de l'heure, 5h15. "Ça n'a pas duré longtemps, peut-être deux ou trois secondes mais quand il fait nuit, c'est toujours un peu inquiétant". Il s'est même levé pour "voir s'il y avait des flammes quelque part". Dans la matinée, en discutant autour de lui, il s'est rendu compte que d'autres habitants avaient aussi entendu le bruit et ressenti cette secousse.

Les séismes sont rares dans le Haut Diois

La carte du réseau de surveillance sismique des Alpes confirme ce tremblement de terre dont l'épicentre est situé tout près de Bellegarde-en-Diois, précisément au nord de la commune d'Establet. La magnitude n'est que de 2,2 sur l'échelle de Richter, bien loin des 5,4 du tremblement de terre du Teil. "C'est un séisme faible, caractéristique de la sismicité qu'on enregistre en France chaque jour" commente Christophe Voisin qui est sismologue à l'institut des sciences de la terre à Grenoble, "il y a des zones plus actives que d'autres dont les Alpes même si spécifiquement c'est plus exceptionnel dans la région du Diois où il n'y a pas de sismicité récurrente. Et ce séisme est juste assez fort pour être ressenti par la population. Rien d'inquiétant, c'est la manifestation de la déformation tectonique. Et s'il y a des répliques, elles seront de magnitude plus faible et personne ne les ressentira."