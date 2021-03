Les parents d'élèves d'Aouste-sur-Sye (Drôme) sont inquiets pour la santé de leurs enfants : une antenne relais 4G a été installée entre la crèche et l'école de la commune. Une installation temporaire suite à l'incendie du central téléphonique de Crest mi-février.

Drôme : une antenne relais 4G à moins de 100 mètres d'une école et d'une crèche, les parents sont inquiets

Les parents d'élèves d' Aouste-sur-Sye, dans la Drôme sont inquiets : ils lancent une pétition pour demander le déplacement d'une antenne relais 4G d'Orange installée à moins de 100 mètres de l'école maternelle et de la crèche de la commune. "Nous, ce qui nous inquiète c'est que l'OMS dit que les antennes relais sont cancérigènes et du coup, là, ça veut dire que les enfants sont vraiment à proximité de cette antenne relais qui émet des ondes", explique Céline Diplacido, mère de deux élèves de l'école primaire et parent déléguée à la FCPE.

Orange assure qu'il n'y a pas de danger

L'antenne relais 4G a été installée le 26 février dernier, pour permettre aux clients Orange de continuer à avoir accès à internet et à leur réseau mobile. Mi-février, un central téléphonique à Crest avait été incendié, coupant les communications de milliers de personnes.

Orange l'assure : il n'y a pas d'inquiétude à avoir, les émissions de l'antenne sont bien en-dessous des normes imposées par l'OMS. Elle devrait être enlevée à la fin du mois, avec l'avancée des travaux sur le central de Crest.