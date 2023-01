Dry January : "Il faut en profiter pour interroger notre rapport à l'alcool", selon un infirmier lillois

C'est l'équivalent du Mois sans tabac, mais pour l'alcool : le "Dry January" est apparu en 2013 en Angleterre, avant d'être repris ces dernières années en France. Ne pas boire d'alcool pendant un mois, mais pour quoi faire ?

Un meilleur sommeil et une plus belle peau

"Quand c'est arrivé, on s'est dit que ça pouvait être intéressant", explique Marc Sivery, infirmier de liaison en addictologie au CHU de Lille. "L'idée, poursuit-il, c'est de profiter de ce mois de janvier pour interroger notre rapport à l'alcool : est-ce que je ne consomme pas uniquement pour des raisons sociales ? Est ce qu'il n'y a pas d'autres raisons pour lesquelles je consomme ?"

Autrement dit : pas de pression, on peut arrêter ou prendre le défi en cours de route, le tout est de le prendre de façon ludique, d'en discuter autour de soi et de voir comment on se situe par rapport aux recommandations nationales, à savoir pas plus de deux unités d'alcool par jour, et pas tous les jours. Au-delà de ce seuil, on parle de "trouble de l'usage de l'alcool".

Ne pas boire d'alcool c'est aussi se sentir mieux : selon une étude réalisée en Angleterre, 71% des personnes qui ont fait le "Dry January" disent dormir mieux, 58% disent avoir perdu du poids, 57% observent une amélioration de leur concentration, et 54% déclarent observer avoir une plus belle peau.

Des ateliers au CHU

Selon Marc Sivery, invité ce mercredi matin de France Bleu Nord , ce mois sans alcool n'est cependant pas recommandé pour ceux qui ont une consommation pathologique d'alcool et qui souffrent de dépendance physique ou psychique. "Parce qu'il y a un risque vital à arrêter d'un seul coup", explique-t-il.

Dans le cadre de ce "Défi de janvier" (traduction française du "Dry January"), le CHU de Lille organise ce mois-ci des animations regroupant addictologues, mais aussi tabacologues et diététiciens, avec un parcours qui reproduit les effets de l'alcoolémie, des outils qui permettent de calibrer ce qu'est une unité standard d'alcool, etc.

Chaque année en France, 41 000 décès prématurés sont imputables à la consommation d'alcool et 5 millions de personnes ont un "trouble de l'usage de l'alcool".