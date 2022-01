"Dry January" : l'appel de la Fédération gardoise des vins IGP

"Non à l’abstinence totale, Oui à une consommation modérée" : c'est le message lancé ce mardi par la Fédération gardoise des vins IGP, alors que débute "Dry January", le "défi de janvier" qui consiste à ne pas boire d'alcool pendant un mois.

Chaque année, depuis trois ans, le défi est lancé : "Dry January" ou "défi de janvier". Il s'agit d'une campagne de santé publique incitant à l'absence de consommation d'alcool après la soirée du Nouvel An et durant tout le mois de janvier. Dans le Gard, une lettre ouverte vient d'être envoyée, elle émane de la Fédération gardoise des vins IGP "Cette initiative qui, sous couvert d’encourager le contrôle de sa consommation d’alcool, fait la promotion de l’abstinence auprès d’une population qui majoritairement consomme des boissons alcoolisées avec modération. Les consommateurs excessifs s’excluant expressément de cette démarche. Alors qu’il existe en France de véritables enjeux liés à la consommation excessive de boissons alcoolisées, cette démarche ne règle en rien le problème de l’addiction à l’alcool et n’aboutit au final qu’à stigmatiser notre filière", est-il écrit dans le communiqué.

"Notre ambition, quant à nous, est d’informer sur une consommation responsable de vin, prévenir les consommations excessives et pratiques à risque. Notre politique est : Non à l’abstinence totale, Oui à une consommation modérée." Fédération gardoise des vins IGP

Le président de la fédération, Denis Verdier, ajoute : "Cette démarche est d’ailleurs partagée par une grande majorité de français puisque 9 sur 10 déclarent boire moins de 10 verres d’alcool par semaine, 8 sur 10 boivent moins de 2 verres par occasion et 9 sur 10 ne boivent pas tous les jours. Ils allient ainsi convivialité et respect de consommation à moindre risque."

Dans le Gard, "la production viticole est passée en 20 ans de plus de 3,5 à moins de 2,5 millions d’hectolitres".

"Du grand quantitatif au très qualitatif, les vignerons gardois se sont largement engagés dans la promotion de nos IGP pour prôner une position forte de consommation responsable et pour valoriser la filière. Nous comptons sur vous pour soutenir notre démarche qui rejette l’excès d’une abstinence totale pour favoriser en opposition la consommation modérée. Ne tombons pas dans l’extrême, restons dans le raisonnable." Denis Verdier

Pour être complet, en fait, l'opération n'a toujours pas droit au soutien de l'Etat contrairement à des campagnes de même nature contre le tabagisme. "On n'a pas d'aide gouvernementale (et) on est toujours sans moyens", soulignait il y a quelques jours auprès de l'AFP la juriste Claude Rambaud, vice-présidente de la fédération d'associations France Assos Santé, qui chapeaute cette campagne. "L'idée, c'est d'essayer de faire cette pause, mais la campagne ne se veut pas du tout moralisatrice: chacun peut essayer de mesurer son rapport à l'alcool pendant ce mois-là", explique-t-elle encore, craignant toutefois un contexte difficile avec la pandémie de Covid-19 qui perdure dans une ambiance anxiogène.

C'est le même principe que le "Mois sans tabac", lancé chaque année à l'automne, avec une petite nuance: le Dry January ne vise pas à définitivement inciter à une abstinence totale. "ça lance un élan", explique Claude Rambaud.