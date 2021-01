Dry January : un mois sans alcool plus que bienvenue après 2020 ?

Certains décident d'arrêter de fumer, de mieux manger ou de se mettre au sport. D'autres se lancent le défi du Dry January, ou "Janvier Sec" en français : cette opération, qui existe depuis 2013 en Angleterre, en est à sa 2ème édition chez nous. Le principe ? Ne pas boire du tout en janvier, pour faire du bien à son corps et remettre en question sa consommation générale.

L'effet confinement

D'après Santé publique France, près d'un Français sur 10 a augmenté sa consommation d'alcool pendant le confinement, et des études américaines ont montré que le stress provoqué par la crise sanitaire avait poussé les plus gros buveurs à se servir plus de verres qu'à l'accoutumée. Pour le Professeur Lejoyeux, chef du service de psychiatrie et d’addictologie à l’Hôpital Bichat à Paris, cette augmentation est liée à une forme de contrainte sociale : "dans certains moments, il y a une obligation de consommer. Il y a eu ces fameux apéros virtuels.

Ceux qui auraient refusé un verre auraient rajouté un traumatisme au traumatisme. - Pr Lejoyeux

En France, l'alcool est une tradition

Refuser un verre est encore mal vu chez nous : pour les hommes c'est souvent la mise en cause d'une prétendue virilité, pour les femmes des questions sur une éventuelle grossesse qui empêcherait de boire. Car chez nous, l'alcool est perçu comme festif, convivial. Nous sommes le 6ème pays de l'OCDE en termes de consommation d'alcool, 2ème buveurs de vin avec 3,5 milliards de bouteilles consommées en 2019, et les plus de 15 ans boivent en moyenne 11,7 litres par an tout alcools confondus.

On compte 41 000 décès attribuables à l’alcool par an, dont 30 000 chez les hommes et 11 000 chez les femmes.