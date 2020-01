Dry January : Willy, serveur dans un bar à Guéret, participe au défi du "mois sans alcool"

Guéret, France

"Cela fait une semaine que je tourne à la tisane au citron et au thé à la menthe" plaisante Willy, 28 ans. Ce Creusois est serveur dans un bar à Guéret. Avec plusieurs amis qui travaillent également dans la restauration, il s'est lancé le défi du "mois sans alcool", le fameux "Dry January" venu du Royaume-Uni.

Pour l'instant, tous jouent le jeu, même si la tentation est permanente : "Forcément c'est bizarre, on sert des verres toute la journée et on fait le mois sans alcool. Ça fait sourire certains clients ! Ils me proposent de me payer un coup à la fin du service, mais c'est terminé pendant un mois."

"Je veux changer mes habitudes, la petite bière ou le verre en mangeant" - Willy, serveur à Guéret Copier

Pour lui, tout est question de volonté : "On ne va pas se priver toute notre vie mais on va essayer de ralentir les mauvaises habitudes, la petite bière ou le verre de vin en mangeant. Après les fêtes, ça ne peut faire que du bien !" Au bout d'une semaine, il se sent moins fatigué mais attend la fin du mois pour faire le point.

L'alcool, pas seulement un plaisir

Prendre conscience de son rapport à l'alcool, c'est justement le principe du "Défi de janvier". "J'ai envie de dire aux Creusois : faites-vous plaisir, mais prenez soin de votre santé. Essayez de tenir un mois... si vous y arrivez sans souci, tant mieux" insiste Eric Bodeau, le président du comité de la Creuse à la Ligue contre le cancer.

"Je dis aux Creusois : prenez soin de votre santé !" - Eric Bodeau, le président de la Ligue contre le cancer en Creuse Copier

23 000 décès directs par an

La Ligue est l'une des trente associations qui promeut le "Dry January" en France, un peu sur le modèle du "mois sans tabac". Seule différence, et pas des moindres : le gouvernement ne participe pas à la campagne de sensibilisation. Pourtant, le ministère de la Santé s'y était engagé, avant de faire machine arrière. Les associations ont alors dénoncé l'influence du lobby de l'alcool.

Une chose est sûre, pour Eric Bodeau : la campagne aurait davantage d'impact si le gouvernement y prenait part : "Sans soutien ni communication de la part des instances gouvernementales, il est difficile d'avancer sur ce sujet." Il rappelle que l'alcool est la cause directe de 23 000 décès par an (cirrhose du foie, alcoolisme), et intervient comme facteur associé dans 45 000 décès. "Cela place l'alcool juste derrière le tabac en nombre de décès évitables."

Devenir dépendant peut selon lui arriver à n'importe qui : "C'est monsieur ou madame Tout le monde, qui prend l'apéro tous les soirs ou va régulièrement au bistrot après le travail. Un verre d'alcool journalier peut vous emmener vers une addiction pathologique."

Si vous voulez tester le mois sans alcool, vous pouvez vous inscrire sur le site dryjanuary.fr