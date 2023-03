Du 24 au 26 mars, Sidaction se mobilise pour un avenir sans Sida

Depuis vingt-neuf ans, Sidaction agit pour mettre un terme à l’épidémie de VIH/sida avec un principe essentiel : réunir la recherche et le milieu associatif, et faire de chacun d’entre nous un acteur de la lutte.

Sidaction finance aussi bien des programmes de recherche médicale et scientifique que des associations de prévention ou d’aide aux personnes vivant avec le VIH, en France et à l’international. Elle est la seule association de lutte contre le sida à soutenir la recherche en France.

Les chiffres de Sidaction en 2022

« Les plus optimistes d’entre nous peuvent déjà voir la lumière au bout du tunnel, mais ne nous trompons pas, il ne faut pas relâcher nos efforts. Nous devons intensifier le combat pour l’accès aux traitements partout dans le monde, pour la recherche scientifique, pour l’éducation à la santé sexuelle des jeunes comme des moins jeunes, pour le respect et la dignité des personnes vivant avec le VIH. On n’a jamais été aussi proche de jouir d’un monde sans sida et c’est en combattant tous ensemble que nous atteindrons ce but », Florence Thune, directrice générale de Sidaction

On n'a jamais été aussi proche de jouir d'un avenir sans sida. - Spot d'appel à dons Sidaction 2023

