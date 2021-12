Visite de la citadelle des savoirs faire de Bruay sur l'Escaut où l'avenir du BTP se construit

Entrer dans la citadelle des savoirs faire de Bruay sur l'Escaut c'est un peu découvrir le monde de demain avec toutes ses imprimantes petites et grandes avec un champ des possibles illimité.

On entre dans un accueil tout en rondeur avec des fenêtres en forme de fleur, car c'est ça tout le charme des impressions 3 D dans le bâtiment, au delà du côté économique et écologique, c'est que tout est possible, plus question de penser qu'en carré ou rectangulaire.

Derrière l'atelier, les imprimantes, la plus grosse, celle qui a construit l'accueil et bientôt une tour de plus de 11 mètres qui sera le bâtiment imprimé le plus haut du monde.

Des machines à 500 000 euros qui pour le moment ne se vendent qu'à l'étranger, et des plus petites l'essentiel du marché de Constructions 3 D qui sert notamment à faire du mobilier urbain comme des bancs, etc explique Antoine Motte le président.

Un projet d'usine d'encre locale dans le Valenciennois

Sur les immenses étagères, des énormes sacs d'encre, un mélange de résine, sable et ciment qu'on trouve en blanc, gris, ocre. Et puis il y a aussi la paille du lin qui sert d'isolant phonique et thermique entre 2 bandes d'encre, un produit naturel et local

Cette paille elle est disponible en grande quantité dans la région, rien que sur la coopérative la Linière qui est notre partenaire et qui rassemble 200 familles des Hauts de France, il y a la capacité de faire l'isolation de 50 000 maisons par an

Pour renforcer le circuit court et baisser les prix de production, Antoine Motte souhaite maintenant créer une usine d'encre local pourquoi pas sur les friches Vallourec à deux pas de son usine pour ne plus importer des matériaux d’Espagne voir de Dubai pour développer cette filière d'avenir, le jeune patron visionnaire mise aussi sur la formation des jeunes. Un partenariat vient d'être signé avec le GRETA Grand Hainaut et un lycée de Marly et de Cambrai pour former une dizaine de pilotes d'imprimantes 3D cette année

Avoir une filière de pilotes d'imprimantes 3 D ce sera la seule façon de convaincre et de lancer les gros œuvres qui sont encore un peu timides en France. On a beaucoup de règles, de normes, c'est bien pour protéger les gens, mais ça bloque aussi un peu l'innovation

Les oeuvres du musée des Beaux Arts de Valenciennes imprimés en 3D

Autre salle autre ambiance, à côté le showroom de Machines 3D l'autre société d'Antoine Motte avec tout ce que les imprimantes peuvent réaliser pour le cinéma, le médical...

Machines 3D s'est aussi fixé une mission patrimoniale en partenariat avec le musée des beaux arts de Valenciennes fermé au public jusqu'en 2025 pour travaux. Les équipes peuvent scanner les œuvres pour ensuite les réimprimer taille réelle ou en plus petite taille pour les rendre accessible au plus grand nombre revendique Adrien Motte qui ajoute qu'une réplique de la vierge du Saint Cordon de Valenciennes a aussi été scannée.

En 7 ans les sociétés ont explosé pour atteindre une trentaine de salariés