Du fromage à raclette Carrefour rappelé dans toute la France

Des barquettes de 400 g, vendues par la marque distributeur Carrefour Original du groupe, pourraient comporter des traces de listeria alerte le distributeur qui rappelle le fromage. Les lots concernés par ce rappel massif étaient vendus depuis le 23 août. Les numéros de lots commençant par 1152223102 et seuls les produits portant l'estampille FR 22 061 015 CE sont concernés, précise le site Rappel-Conso.

Si vous avez acheté ce produit, ne le consommez pas. Vous pouvez le rapporter en magasin où vous serez remboursé. Si vous avez déjà consommé ce produit et que vous avez des symptômes (fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, courbatures), il est recommandé de consulter votre médecin traitant et lui signaler cette consommation. "Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines", rappelle le site des alertes de produits dangereux.

Le service consommateurs Carrefour se tient à disposition pour toute information complémentaire au numéro suivant : 0 805 500 120 du lundi au samedi, de 9h à 19h (appel non surtaxé).