L'intelligence artificielle pour mieux dépister le cancer colorectal à l'hôpital de Trévenans

"On ne peut plus travailler sans." Pour le docteur Serge Fratté, chef du service de gastro-entérologie de l'hôpital de Trévenans, les modules d'intelligence artificielle sont déjà indispensables dans la détection du cancer colorectal. Depuis octobre dernier, ils en possèdent deux, financés par la Ligue contre le cancer de Montbéliard. Le coût total s'élève à 58 000 euros. Le matériel était présenté ce mercredi soir, à l'hôpital, à l'occasion de mars bleu, le mois consacré à la prévention du cancer colorectal, une maladie qui tue chaque année 17 000 Français. C'est le deuxième cancer le plus meurtrier.

ⓘ Publicité

Selon le docteur Fratté, l'intelligence artificielle permet de détecter automatiquement sur l'imagerie, les polypes, des lésions qui peuvent devenir cancéreuses au bout de dix ans. Elle améliorerait l'efficacité du dépistage de 50 %. Même si c'est rare, parfois elles peuvent échapper à l'œil humain, ce que redoute tout gastro-entérologue : "Dieu merci, ça n'arrive pas souvent, mais si ça n'arrive pas du tout, c'est mieux encore. Sur 1 000 cas de cancers colorectaux, en moyenne seulement six patients ont fait une coloscopie dans les quatre années précédentes. La marge d'erreur n'est pas grande. Mais je n'ai plus envie de voir des gens qui arrivent à 60 ans avec des métastases cérébrales, un cancer du colon ou hépatique, et qui sont pour certains en mauvaise posture".

"La machine, elle, ne fatigue pas"

Une meilleure détection signifie aussi des pathologies prises plus tôt, ce qui est souvent salvateur pour les patients. L'intelligence artificielle permet également d'assurer des examens efficaces toute la journée et de pallier une fatigue passagère, d'après Serge Fratté : "Quand vous avez fait beaucoup d'examens, vous êtes peut-être un peu moins performant, en fin de journée, dans la recherche de polype. La machine, elle, ne fatigue pas, et donc le taux de dépistage est le même, à 19 heures, qu'il peut l'être à 9 heures du matin".

L'Hôpital Nord Franche-Comté est le premier de la région, et un des tout premiers en France, à se munir de modules d'intelligence artificielle pour les dépistages du cancer colorectal. Mais le docteur Fratté en est convaincu, d'ici peu, tous les établissement en seront équipés.