Du matériel pour les médecins correspondants des pompiers et du Samu en Dordogne

Quinze kits ont été distribués aux quinze médecins correspondants du Samu et du SDIS en Dordogne. Ce matériel fournit par l'hôpital de Périgueux servira pour les interventions les plus urgentes.

"Ce dispositif va permettre que les patients aient la même chance de survie face à une situation critique, qu'ils soient à Périgueux centre, au Bugue ou à Saint-Cyprien." résume le chef du Samu à l'hôpital de Périgueux, Jean-Paul Laurendeau. En Dordogne, une cinquantaine de médecins font partie des rangs des pompiers, mais en renfort de ces docteurs, dans les zones les plus éloignées des hôpitaux ce sont des médecins correspondants qui prennent le relais en cas d'urgence.

Des données transmises en direct au SAMU

Jusqu'à aujourd'hui, ces médecins n'étaient pas tous équipés de la même manière et se retrouvaient parfois démunis face à certaines situations : "je me suis retrouvé sur une urgence vitale, un accident de quad et j'étais tout seul, je n'avais aucun autre matériel que mon stéthoscope" se rappelle le docteur Odon Montalbetti qui exerce au Bugue. Avec ce kit qu'il vient de recevoir, ce médecin libéral va pouvoir transmettre des données médicales en temps réel au centre de régulation du Samu qui pourra plus facilement lui donner des instructions. Il pourra également aller plus loin dans la prise en charge de la victime avant l'arrivée des équipes du Smur, et du matériel des sapeurs-pompiers