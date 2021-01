Du personnel touché par le coronavirus dans un Ehpad de Javron-les-Chapelles, un appel aux renforts lancé

La mairie de Javron-les-Chapelles, dans le Nord-Mayenne, appelle à l'aide. L'Ehpad Marie Fanneau de la Horie doit faire face à une vague de cas Covid au sein de son personnel. Plusieurs employés de l'établissement ont été testés positifs et placés à l'isolement.

L'Ehpad a besoin d'infirmières et d'aide-soignants

La municipalité cherche à recruter le plus rapidement possible sur des postes d'accompagnement de personnes âgées et médicaux. "Du sérieux et de la bonne volonté pour nous aider à passer cette crise" confie le maire de Javron-les-Chapelles qui assure que les employés de l'Ehpad, contaminés par le virus, se portent bien.

Si un poste vous intéresse, vous pouvez contacter directement la maison de retraite.