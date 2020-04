Du plasma contre le coronavirus : les tests commencent dans les EFS du Grand Est

Le plasma : un remède contre le coronavirus ? La piste est sérieuse. Elle est lancée ce mardi par l'établissement français du sang (EFS). Des essais cliniques viennent de débuter dans trois régions particulièrement touchées par l'épidémie : la Bourgogne-Franche-Comté, l’Île-de-France et le Grand Est. Les EFS de Mulhouse, Colmar, Strasbourg, Nancy et Metz sont mobilisés.

Éviter le passage en réanimation

Le principe est le suivant : collecter le plasma sanguin d'un patient guéri et transfuser ce plasma rempli d'anticorps à un malade. Si cela fonctionne, le patient se retrouve immunisé, à son tour.

"Certaines personnes risquent de développer une forme sévère de la maladie. Avec ces transfusions, l'objectif est de leur éviter un passage en réanimation, explique Christian Gachet, directeur de l'EFS du Grand Est.

Si ça marche, c'est un véritable espoir thérapeutique !

Dans le cadre de ces essais cliniques, les EFS pensent solliciter entre 100 et 200 donneurs pour que les patients reçoivent chacun quatre dons. Ce n'est donc pas un appel national aux dons : les établissements concernés contactent eux-mêmes les personnes guéries.

La technique a déjà fait ses preuves

"Si cela s’avère un succès, si ces plasmas de patients guéris sont efficaces, alors il y aura bien évidemment la mise en route d'un vaste plan de constitution de banques de plasma pour guérir l'ensemble des malades, poursuit Christian Gachet. A ce moment là, et seulement à ce moment là, on aura besoin du concours de l'ensemble des personnes qui voudront bien donner leur plasma."

Cette nouvelle piste est porteuse d'espoir puisque la transfusion de plasma a déjà fait ses preuves par le passé. "Cette technique a déjà montré son efficacité dans différents types de maladies infectieuses, comme le SRAS au début des années 2000, déclare le directeur de l'EFS Grand Est. En revanche, ça n'avait pas marché pour Ebola. On ne peut pas garantir que cela marche."

Cette technique fonctionne sur certains virus mais pas sur d'autres

Les résultats de ces essais cliniques sont attendus dans trois semaines, un mois maximum.

Poursuivre les dons du sang

En attendant, les EFS ont toujours besoin de vos dons de sang et de plaquettes. "Oui, il faut toujours donner son sang, rappelle Christian Gachet. Et les donneurs sont au rendez-vous, on les en remercie. L'affluence est bonne sur nos différents sites."

"Les stocks peuvent paraître confortables mais il faut l'avoir à l'esprit qu'étant donné la situation de crise dans les hôpitaux, beaucoup d'interventions ont été différées. Ainsi, tous les malades qui ont besoin de transfusions reviennent. D'ailleurs, les demandes reprennent notamment en matière de plaquettes qui ne se conservent que pendant sept jours."