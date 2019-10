Du rose dans les champs manchois pour lutter contre le cancer du sein

La Chapelle-en-Juger, France

Emballer les bottes de foin dans du plastique rose, c'est le choix qu'a fait pour la deuxième saison, Thibault Giraud, agriculteur à La Chapelle en Juger, à côté de Saint-Lô.

Pour chaque bobine, il reverse 2 euros à la fondation contre le cancer. Il a pu enrouler quelques 250 bottes. De quoi rendre visible la cause, de sensibiliser les agricultrices et la population en générale. Les bottes peuvent rester jusqu'à 3 semaines dans les champs.

Un petit geste dit il - quelques 20 euros versés l'an dernier -mais qui lui tient à cœur :

Personne n'est à l'abri d'une maladie. C'est un geste simple pour participer à la lutte contre le cancer et on est tous concerné par ça. J'ai toujours vu mes parents participer à ces choses là, ne serait ce que 10 euros. Mais si on s'y met tous, ça aide.

"c'est un geste simple, mais si on s'y met tous, ça peut faire avancer les choses " Thibaud Giraud, agriculteur à La-Chapelle-en-Juger © Radio France - Jacqueline FARDEL

Bientôt du bleu et du jaune aussi

Et ça rend la cause visible : le rose, une couleur qui interpelle dans le milieu agricole les balles roses "Beaucoup de personnes se demandaient pourquoi on faisait ça, que les bottes roses c'était moche dans les champs. Mais quand on explique pourquoi on fait ça, ça passe mieux."

Et l'an prochain il y aura aussi des bottes de foins, enveloppés de jaune et de bleu pour la lutte contre le cancer des enfants et le cancer de la prostate.

Et comme Thibault est très actif sur les réseaux sociaux il a aussi fait des émules, deux autres agriculteurs de son entourage ont fait la même chose.