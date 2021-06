Du rugby sans contact pour des malades ou d'anciens malades

L'expérimentation est déjà testée ailleurs en France: le rugby sans contact permet notamment aux femmes victimes d'un cancer, comme le cancer du sein, de se retrouver ensemble, autour d'une activité physique et ludique. Loin des placages et de l'esprit de compétition il s'agit de remettre en mouvement un corps parfois meurtri et de partager une nouvelle expérience ensemble le tout encadré par deux formateurs spécialisés sur le sport santé. Alain Verneau est médecin du sport, bénévole à la FFR (fédération française de rugby) et au stade poitevin :"L'originalité c'est une activité collective avec les valeurs du rugby c'est à dire du partage, de l'accueil de la bienveillance et c'est assez simple sur le plan de la technicité le geste essentiel c'est la passe, c'est une activité de jeu autour d'un ballon ovale." Ici pas de plaquage donc mais une activité à toucher, comme quand on joue au chat dans les cours de récréation.

les femmes qui ont subi une mastectomie

Tom Bergeon, est un des deux formateurs spécialisés :" Des petits exercices d'amplitude, de renforcements musculaires pour une activité qui se fait en marchant, une activité douce un peu comme la passe à dix. On pense sur exercices à ces fameux problèmes d'amplitude du bras qui concernent les femmes qui ont subi une mastectomie (ablation) lors d'un traitement du cancer du sein et qui ont souvent une épaule qui part vers l'avant parfois avec moins de mobilité avec un bras qui se lève plus ou beaucoup moins bien on va les aider à bouger leurs bras."