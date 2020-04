Du sang de ver marin pour soigner le Covid-19? Entretien avec le professeur Laurent Lantieri

Et si la solution pour les malades atteints du Covid-19 venait d’un petit ver marin ? Un feu vert a été donné samedi pour un essai clinique avec une molécule issue du ver marin, crée par un chercheur en biologie marine, Franck Zal, et déjà utilisée par Laurent Lantieri lors de ses greffes de visage. Entouré d'autres médecins, le professeur Lantieri mènera donc cet essai auprès de dix patients dans des hôpitaux parisiens. Objectif, oxygéner le sang des patients les plus gravement atteints, grâce à l’hémoglobine de ce ver qui transport 40 fois plus d’oxygène que l’hémoglobine humaine. Le professeur Lantieri reste très prudent car c’est la première fois que cette molécule va être testée pour ce type de pathologie, mais si le test était concluant la technique pourrait être étendue à de nombreux malades.

D’où vient ce ver et quelles sont ses caractéristiques ?

Laurent Lantieri : « Le ver marin, le ver arénicole, que l’on trouve en Bretagne, que l’on ne trouve pas en Corse, prend son oxygène à marée haute et vit sur son oxygène à marée basse. Il a une caractéristique c’est que son hémoglobine, (l’hémoglobine c’est ce qui transporte notre oxygène) lui permet de vivre plusieurs heures à marée basse sans respirer. Son hémoglobine capte l’oxygène quarante fois plus que notre hémoglobine. Et elle a une autre caractéristique, c’est que notre hémoglobine, elle, est contenue dans nos globules rouges et l’hémoglobine de ver marin est une hémoglobine libre, elle circule, et donc c’est un élément qui permet d’avoir un transporteur d’oxygène ».

Cette molécule a-t-elle déjà été utilisée ?

L.L. : « On l’a utilisé dans les greffes. Moi je l’ai utilisé il y a deux ans dans une greffe de visage, c’est aussi utilisé dans les greffes rénales, donc c’est un produit qui est déjà en pratique clinique humaine et là on pensait faire un grand bond en avant en l’utilisant pour ces syndromes de détresse respiratoire aigüe où les patients manquent d’oxygène ».

Comment avez-vous obtenu l’accord pour l’essai clinique ?

L.L. : « Il y a deux instances qui sont là pour donner les accords. D’un côté le comité de protection des personnes, qui est un comité où se réunissent à la fois des médecins, des juristes et des personnes de la société civile. Ils sont là pour juger si les faits respectent un certain nombre de critères éthiques. Et puis il y a l’Agence nationale de la sécurité du médicament (ANSM), qui avait donné son accord il y a une semaine sur la partie technique, sur la validation de la partie scientifique de l’essai. _Nous avons donc l’accord pour l’essai clinique sur dix patients et c’est l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris qui est promoteur de cet essai_. Le premier objectif c’est d’essayer de prouver le concept. Est-ce qu’on peut augmenter l’oxygène en injectant cette molécule ? Et si c’est le cas, ensuite peut-être qu’on pourra étendre beaucoup plus de monde ».

Quels sont les patients concernés par cet essai ?

L.L. : « _Ce sont des patients qui sont atteints à un stade extrême de la maladie, c’est ceux-là qui ont le plus besoin d’oxygène_. Et puis c’est aussi ceux-là pour lesquels dans certains cas on n’a pas de solution. Quand on a cette maladie, la plupart du temps les cas sont bénins voire asymptomatiques, puis il y a des cas plus graves où on se retrouve hospitalisé car on manque d’oxygène et il y a des cas encore plus graves où on est placé en réanimation avec un tube qui fait respirer. Mais parfois cela ne suffit pas, alors on fait ce que l’on appelle de l’ECMO, c’est une technique qui permet de faire un poumon artificiel. On fait une circulation extra corporelle, c’est comme une dialyse pour le rein mais là c’est pour le poumon. Ces machines d’ECMO sont extrêmement rares. Chez les patients avec qui on ne pourra pas les utiliser et bien au lieu de ne rien proposer on pourra proposer cette nouvelle technologie. Peut-être que ça permettra de les améliorer et ça permettra de savoir si cette hypothèse est la bonne et si on peut oxygéner les tissus».

Vous en êtes encore au stade de l’hypothèse ?

L.L. : « Oui. La molécule n’a pas été testée dans contexte là, elle a été testée dans d’autres contextes. On sait que cette molécule marche, on sait qu’elle donne de l’oxygène, on sait qu’elle est extrêmement bien tolérée mais dans le syndrome respiratoire aigu cela n’a pas encore été testé. C’est pour cela que nous sommes extrêmement précautionneux. C’est vraiment un essai de preuve de concept où on va avancer avec un premier patient, on verra les résultats. Au bout de 48 heures, on verra si on fait d’autres patients. On a un comité de surveillance, indépendant, qui surveille exactement ce que l’on fait, qui va collecter les données et on discutera ensemble pour savoir si on va plus loin.

C’est comme marcher sur la lune, ce n’est qu’avec Apollo 9 qu’on a marché sur la lune pas Apollo 1

Il est possible que dès le premier patient on ait une réponse extraordinaire et là on ira beaucoup plus vite mais il faut être extrêmement prudent. C’est comme marcher sur la lune, ce n’est qu’avec Apollo 9 qu’on a marché sur la lune pas Apollo 1 ».

Quand va débuter l’essai clinique ?

L.L. : « Ça peut commencer dès aujourd’hui ! Il y a des critères d’éligibilité qui sont extrêmement stricts mais s’il y a un patient qui est éligible on le proposera. Ça peut être aujourd’hui, ça peut être demain, ça peut être la semaine prochaine ».

Si la méthode fonctionne, a-t-on de quoi soigner beaucoup de malades ?

L.L. : « Ce n’est pas un produit où on a trois ou quatre doses, c’est pour ça que j’ai beaucoup poussé. Cette solution existe en quantité importante car il y allait y avoir d’autres essais, sur autre chose que le rein. Ça allait être testé dans le foie et dans d’autres organes, sachant que le rein et la greffe de visage avaient donné d’excellents résultats. Et puis surtout, il y avait les Indiens qui étaient prêts à l’acheter, sans la rigidité de la bureaucratie européenne qui empêchait ce produit d’accéder vraiment au marché européen.

Il y a actuellement cinq mille flacons. Pour l’essai on va considérer qu’on va commencer avec cinq flacons par patient, et il y a potentiellement de quoi fabriquer quinze mille flacons en réserve. Il y a de quoi traiter vraiment beaucoup de patients ! C’est pour cela qu’il faut absolument avoir une réponse sur la réalité de cette hypothèse. Parce que _si cette hypothèse est réelle, alors on pourra traiter beaucoup de patients_, en réanimation mais aussi des patients qui ne peuvent pas accéder à la réanimation ».

Où trouve-t-on ce ver marin ?

L.L. : « Il y a une ferme marine qui est à Noirmoutier (Vendée) qui fait pousser des vers marins. La seule difficulté c’est que les vers marins mettent trois mois à grandir. Là il y a une récolte qui pourrait être faite d’ici quinze jours et puis il faudrait mettre en route d’autres fermes. _Ensuite, il y a tout un processus assez complexe en termes de pharmacologie_, il faut extraire du ver marin cette molécule, c’est un processus biologique et chimique assez compliqué, qui a été mis au point par Franck Zal, qui est l’inventeur de cette technique ».

La Corse pourrait-elle être un « laboratoire », une zone test pour cette molécule ?

L.L. : «Pour l’instant l’essai a été validé sur dix patients dans des hôpitaux parisiens. On verra ce que cela donne. Mais oui, la Corse est un lieu idéal. Premièrement car Ajaccio est un cluster et puis parce que c’est une île et que c’est intéressant pour maîtriser la circulation du virus. _La Corse mérite la meilleure médecine_, c’est pour cela aussi que je viens tous les deux mois pour opérer dans l’île. Je devais venir début mars juste quand le confinement a débuté. Et j’espère que le nouvel hôpital d’Ajaccio sera bientôt opérationnel pour offrir les meilleurs soins ».