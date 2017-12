Saint-Pardoux-la-Rivière, France

Faire du sport, c'est bon pour la santé! Mais on le sait moins, c'est conseillé aussi chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Depuis début 2017, une loi permet la prescription médicale d'"activités physiques adaptées". Cela concerne des patients qui souffrent de toutes sortes de pathologies : diabète, Alzheimer, Parkinson, cancer, AVC, sclérose en plaques etc.

Sensibiliser à une activité régulière

"Je me sens mieux, notamment au niveau de l'équilibre, témoigne Christiane. Avant quand je me levais j'avais mal partout, j'avais du mal à marcher..." Pas de sport intensif pour la retraitée de 78 ans, il s'agit plutôt de séances de gymnastique douce pour lui permettre de remobiliser son corps. L'objectif étant de "sensibiliser à une activité physique régulière", explique Cindy Gaillard, éducatrice sportive à l'association Profession sport et loisir. "Le tout est que la personne bouge régulièrement."

Et les résultats sont là pour Yvonne qui suit ces cours depuis un an. Aujourd'hui, sa jambe la fait beaucoup moins souffrir. "Je parcours mon couloir sur la pointe des pieds pour m'entraîner et garder la forme", sourit-elle. En Dordogne, le dispositif Pass Mouv' est déployé dans cinq communes : Périgueux, Saint-Aulaye, Montpon-Ménestérol, Vergt et Saint-Pardoux-la-Rivière.

Un potentiel de 10 milliards d'euros d'économies

Selon une étude du Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS), l'économie globale serait de 10 milliards d'euros si les 37 millions de Français sédentaires pratiquaient une activité physique et de 500 millions si seulement 5% des personnes sédentaires changeaient leurs habitudes. Chez les diabétiques, la pratique d'une activité physique adaptée permettrait de réduire de 50% les coûts des soins.