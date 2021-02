Dunkerque : le taux d'incidence dépasse les 900 cas pour 100 000 habitants

Ce lundi 22 février 2021, l'établissement assure la prise en charge de 86 patients COVID 19, dont 75 patients en hospitalisation conventionnelle et 11 patients en réanimation. Le taux d'incidence dans le Dunkerquois dépasse, ce lundi, les 900 cas pour 100 000 habitants selon l'Agence Régionale de Santé. La campagne de dépistage se poursuit dans le Dunkerquois jusqu'à ce mardi 23 février. Sur les 1 915 tests effectués la semaine dernière à Dunkerque, à Bergues, à Cappelle-Brouck et à Wormhout ainsi qu’à Dunkerque aujourd’hui, 98 se sont révélés positifs.

70% des prélèvements au CHD pour la COVID 19 sont positifs au variant anglais

Au cours de la semaine du 15 au 21 février, 70% des prélèvements au Centre Hospitalier de Dunkerque pour la COVID-19 ont été détectés positifs au variant anglais soit 20% de plus que la semaine précèdente.

Des transferts ont été effectués depuis le 1er février pour 57 patients Covid et non Covid nécessitant une prise en charge récriminatoire et 14 patients Covid et non Covid nécessitant une prise en charge en hospitalisation conventionnelle ont été transférés vers d'autres établissements de santé du territoire. Des transferts nécessaires pour disposer de lits en réanimation.