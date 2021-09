Coronavirus : durcissement des conditions d'accès en Suisse, sauf pour les frontaliers

La Suisse durcit les conditions d'entrée sur son territoire à compter du lundi 20 septembre 2021. Certificat de vaccination ou test négatif et formulaire d'entrée obligatoire pour tous les voyageurs, pas pour les travailleurs frontaliers.

La frontière franco-suisse et le poste des douanes au niveau du col des Roches. Ce col délimite également la frontière entre le département du Doubs, en France, et le canton de Neuchâtel, en Suisse.

Renforcement des contrôles covid à la frontière suisse. Depuis lundi 20 septembre, un nouveau protocole d'entrée a été mis en place. Il s'applique pour tous, sauf les frontaliers, les chauffeurs routiers, les voyageurs en transit et les moins de 16 ans. Une mesure pour éviter que les "vacanciers d'automne ne fassent augmenter les contaminations au coronavirus", justifie le Conseil fédéral.

Il faut vous munir d'un certificat de vaccination, d'un document attestant de votre guérison (valable 6 mois), ou d'un test négatif (PCR de moins de 72 heures ou antigénique fait 48 heures avant le voyage). Il faudra aussi en refaire un, quatre à sept jours après votre entrée en Suisse, à vos frais (123 euros pour un PCR).

La nouveauté : un formulaire d'entrée à remplir

Deuxième document requis : un formulaire d'entrée. Téléchargeable sur internet, vous devez y renseigner le moyen de transport avec lequel vous comptez arriver, les dates de votre séjour, sa durée (plus ou moins de quatre jours), le pays d'où vous venez, votre numéro de pièce d'identité et indiquer votre adresse de résidence en Suisse. Chez un particulier ou à l'hôtel, il s'agit d'une adresse unique, impossible donc de multiplier les points de chute pendant votre séjour.

Dans quelques semaines, "le Conseil fédéral évaluera les expériences faites avec la mise en œuvre de ces nouvelles règles d’entrée et fera des ajustements si nécessaire". Chez nos voisins helvètes, le taux de vaccination est de 53,31%. Chaque jour, plus de 2 millions de personnes et 1 million de véhicules franchissent la frontière suisse.

Pas de formulaire d'entrée ni de test à présenter pour les frontaliers

Les moins de 16 ans ne sont pas soumis à ces mesures, de même que les frontaliers. Ces travailleurs n'ont pas besoin de présenter de test négatif, ni de remplir le formulaire d'entrée.