DysApp : un jeu vidéo poitevin pour détecter dyslexie, dyspraxie et autres "dys" dès l'école primaire

Dyslexie, dysgraphie, dyspraxie : des chercheurs de l'Université Poitiers planchent sur un jeu vidéo sur tablette pour détecter les élèves atteints de troubles de l'apprentissage dès le CM1. Le projet intitulé DysApp sera testé dans les écoles poitevines dès 2018, en lien avec les profs et médecins.

Des chercheurs de l'Université de Poitiers viennet de décrocher près de 2 millions d'euros pour un projet de jeu vidéo visant à détecter les troubles en dys dès l'école primaire.

Nom de code : "DysApp"

Ils ont décidé de l'appeler DysApp. "Ils", c'est ce groupe de chercheurs, emmené par Eric Lambert, enseignant chercheur en psychologie à l'université de Poitiers. "Dys", comme la racine orthographique de tous ces troubles de l'apprentissage : dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dysgraphie, dysorthographie. Bref, tout ce qui rend difficile l'assimilation de la lecture, de l'écriture ou même la réalisation de gestes a priori simples, comme par exemple, de mettre son manteau pour aller en récré.

5% de français atteints de dys

La litanie des Dys est longue et quand les dys s'associent par paire, c'est encore pire pour celui qui en souffre.

En France, 5 à 6% de la population est diagnostiquée dys. Et l'idée des chercheurs poitevins c'est de mettre au point un outil qui permette de détecter ces troubles moteurs et d'acquisition du langage écrit grâce à un outil ludique, objectif et fiable.

Pourquoi un jeu vidéo ?

Ludique ? Parce qu'il est inconcevable de donner des exercices en plus à des élèves déjà en difficulté. Les jeux vidéos, tous les enfants aiment ça. Ce sera donc le moyen ! Un moyen complémentaire offert aux enseignants pour repérer les élèves souffrant de dys en classe, de manière à les orienter ensuite vers un professionnel médical : orthophoniste, orthoptiste, neurologue etc.