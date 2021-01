E brezhoneg - Covid-19 : le nombre de malades en Bretagne "augmente dans toutes les tranches d'âge"

Hag efedoù gouelioù fin ar bloaz a grogfe bezañ gwelet e Breizh ? Pemzektez goude Nedeleg ha Kalanna ez a war gresk an niver a dud klañv gant ar C'hovid er pemp departamant. Kant c'hwezek den klañv evit 100 000 a zo bremañ e Il ha Gwilen, 72,1 er Mor Bihan, 63,2 e Aodoù an Arvor ha 67,9 e Penn ar Bed.

"Evel e miz Here"

"Breizh a chom gwarezet e keñver lec'hioù all, met pezh a zo chalus eo e kresk an niver a dud kontamet", eme ar statistikourez Maela Kloareg. "An niver a dud klañv a gresk e memes mod eget e miz Here", pa oa bet divizet gant ar gouarnamant kenfinañ ar vro en-dro.

Ma ne ziwallomp ket, a benn pemzektez e vo evel e miz Du

Maela Kloareg a evezh pizh ouzh sifroù an epidemiezh abaoe meur a viz. "Bac'hañ penn da benn an dud eo an dra efedusañ. E miz Mae ha Mezheven e oa kouezhet da dost netra an niver a dud marvet gant ar c'hleñved." Etre kant ha mil a dud 'zo marvet bemdez gant ar C'hovid e Bro C'hall abaoe fin an eil bac'hadur, d'ar 15 a viz Kerzu.

Tud a bep oad a chom klañv

"Tud a bep oad a chom klañv e Breizh er mare-mañ", a wel ivez Maela Kloareg. "E pep rummad e kresk er memes doare. Met pezh a zo danjerus gant ar vugale eo n’o deus alies ket a simptomoù, setu e c’hell bezañ danjerus evit o familhoù."

Ar gouarnamant ne fell ket dezhañ serriñ ar skolioù, rak "start-tre eo an efedoù evit ar vugale", hervez penn ar c'huzul war strategiezh ar vaksinadur, Alain Fischer. Dav eo da stad an epidemiezh bezañ "grevus-tre" evit ma vefe serret ar c'hlasoù, en deus disklêriet ar C'hentañ ministr Jean Castex. Embannoù nevez a vo graet gantañ diriaou da noz.

Selaouit en-dro ouzh atersadenn Maela Kloareg amañ.