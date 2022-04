Bactérie E. coli dans les pizzas Buitoni : deux plaintes déposées auprès du parquet de Bordeaux

En France, depuis le début de l'année, deux enfants sont morts et des dizaines d'autres ont été gravement contaminés par la bactérie Escherichia coli après avoir mangé une pizza Buitoni. La Nouvelle-Aquitaine serait la deuxième région la plus touchée après les Hauts-de-France. Depuis janvier, huit enfants âgés de 3 à 11 ans ont été pris en charge au CHU de Bordeaux. Certains d'entre eux se trouvent toujours en soins à l'hôpital des enfants.

"Ce sont des enfants qui ont présenté essentiellement des douleurs abdominales et surtout des diarrhées parfois sanglantes, accompagnés pour certains de vomissements, indique la néphropédiatre Lise Allard. Quelques jours après ces premiers symptômes, ils présentaient une fatigue intense, une jaunisse, une pâleur et certains avaient aussi une baisse des urines dans les couches."

"Certains enfants ont également présenté des formes neurologiques sévères avec des convulsions"

Les analyses biologiques ont ensuite confirmé le diagnostic de syndrome hémolytique et urémique (SHU). Cette maladie rare touche les globules rouges et les reins et peut également affecter le cœur et le cerveau. La médecin Lise Allard cite notamment "une insuffisante rénale aigue qui peut être sévère puisque la moitié des enfants pris en charge à Bordeaux ont nécessité des dialyses."

"Des lésions au niveau du foie, des reins et des traitements probablement à prendre à vie"

Pour les trois quart des cas confirmés, les autorités sanitaires ont établi le lien avec des pizzas surgelées de la marque Buitoni. "C'était une situation terrible, explique Pierre Dubuisson, avocat au barreau de Toulouse et représentant de onze familles de victimes habitants pour certaines la Gironde. On s'imagine déguster une pizza qu'on a achetée au supermarché du coin en famille, et ça finit aux urgences avec un enfant en réanimation."

_"O_n parle d'une usine totalement insalubre avec des champignons, des verres, des cigarettes dans les sauces à pizza"

L'avocat espère la nomination rapide d'un juge d'instruction à Paris afin de faire "toutes les investigations nécessaires pour vérifier dans quelles conditions ces types de pizza ont été cuisinées et savoir si, comme certains témoignages semblent confirmer, il y a une violation totale de la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène."

"Il y a eu une grande angoisse et une grande inquiétude. Il y a une incompréhension. Les familles veulent savoir comment des produits de la sorte ont pu être mis sur le marché"

Le groupe Nestlé propriétaire de Buitoni a annoncé avoir fermé deux lignes de production de son usine de Caudry dans le Nord. Toute la gamme des pizzas Fraîch'Up a été rappelée. Des expertises sont en cours pour comprendre l'origine de la contamination.