Eau Potable : l'agglomération de La Rochelle révèle la présence de résidus de pesticides dans un captage

Des résidus de Chlorothalonil R471811 (un sous-produit de la dégradation du pesticide du même nom) ont été retrouvés dans des analyses réalisées sur un seul des captages d'eau potable de l'agglomération au début du mois de juillet révèle ce lundi la Communauté d'agglomération de La Rochelle.

Le taux constaté (1,9 µg/l) au captage de Fraise (à côté de Vérines, au nord du département) n'est pas toxique selon l'Agence Régionale de Santé : "il est en deçà du seuil (3 µg/l) au-delà duquel l'ARS impose une restriction d'usage" indique la CDA dans un communiqué. "On se fie à ce que nous dit l'ARS" indique Guillaume Krabal, maire de Dompierre- sur-Mer, en charge de l'eau potable à l'agglomération de La Rochelle, "c'est-à-dire que la présence de cette molécule n'est pas dangereuse pour la santé".

L'agglomération rochelaise se veut transparente sur la qualité de l'eau

Depuis qu'elle a repris la compétence de l'eau potable dans l'agglomération en début d'année, la CDA s'est engagée auprès des habitants à être transparente sur la qualité de l'eau. "Un seuil d'alerte était dépassé, sans être dangereux pour la santé selon l'ARS" explique Guillaume Krabal, "c'est la raison pour laquelle nous informons la population".

Le R471811 est un sous-produit issu de la dégradation du Chlorothalonil, un pesticide très utilisé en France entre 1970 et 2019, date à laquelle il a été interdit. "S'il n'avait pas été retrouvé jusqu'à présent, c'est qu'il n'était pas recherché" indique l'élu. C'est une enquête nationale de l'ANSES (Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire de l'Alimentation) en début d'année qui a conduit l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine à élargir de la liste des molécules recherchées. Les résultats de cette enquête qui portait sur 20% des captages en France seulement, montraient que le Chlorothalonil était présent sur l'ensemble du territoire.

"On a un combat à mener contre l'utilisation de ces pesticides qui viennent dégrader la qualité des eaux"

Ces résultats montrent "qu'il faut continuer à protéger les captages" estime Guillaume Krabal, l'élu en charge de l'eau potable à l'agglomération de La Rochelle, "et changer notre mode de production agricole avec l'aide des agriculteurs".

L'agglomération rochelaise a investi 300 000 euros par an pour sécuriser ces captages d'eau potable ces 5 dernières années. Elle d'acquérir "30 hectares de terres agricoles à proximité du captage d'Anais (proche de celui de Fraise) pour les destiner à l'agriculture biologique", indique la CDA dans son communiqué. Ella a aussi lancé la procédure de déclaration d'utilité publique qui pour sécuriser le captage de Casse Mortier pollué en janvier 2021.

"Si on n'engage pas le combat contre ces pesticides, on sait que dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans on en aura encore des séquelles. C'est ce qu'on s'est engagé à faire" conclut l'élu.