"Echec vaccinal" : dans l'Eure, un couple de nonagénaires décède du covid un mois après la 2e injection

Pas de colère, de la sidération et beaucoup de tristesse évidemment pour François et ses frères et soeurs. "Ils ont été testés le 16 avril, maman est morte le 19 et papa le 24" raconte François.

Yvonne et Jean avaient 95 ans, pas de pathologie particulière sinon le grand âge. En janvier, le couple décide d'entrer en Ehpad, un choix raisonnable pense-t-il, en février, tous deux reçoivent une première dose de Pfizer, en mars une deuxième, en avril ils contractent la maladie et décèdent de manière fulgurante.

Un protocole sanitaire strict

Comment ont-ils pu être contaminés ? C'est la question que se posent les quatre enfants. Question toujours sans réponse aujourd'hui. Depuis leur entrée en Ehpad, Jean et Yvonne avaient très peu de contacts avec l'extérieur en raison du protocole sanitaire. D'abord une demi-heure de visite par semaine avec deux personnes derrière un plexiglas. Depuis la vaccination, ils avaient droit à une heure de visite hebdomadaire dans une salle, avec le masque. Au quotidien, les échanges avaient repris avec les résidents vaccinés uniquement et le personnel de l'établissement, certains vaccinés d'autres non. Durant 3 mois, aucune sortie autorisée. "Je n'ai vu la chambre que le jour du décès de ma mère" explique François.

Un échec vaccinal grave et rare

Pour l'agence régionale de santé, il s'agit d'un échec vaccinal grave et rare. Ces décès doivent donner lieu à une enquête menée par le centre de pharmacovigilance, l'ars et Santé Publique France pour déterminer l'origine de la contamination. "soit un lot défectueux de vaccin, soit une erreur dans la chaîne du froid ou dans l'injection" explique le docteur Benoît Cotterelle de l'ARS. Il insiste également sur le fait que l'efficacité du vaccin est de 95%, "ça signifie que le risque de faire une forme grave diminue de 20% chez les vaccinés par rapport au reste de la population" poursuit-il.

On se demande un peu à quoi bon"

Reste aujourd'hui un regret pour François et ses frères et soeurs, celui d'avoir été coupés de leurs parents ces derniers mois. "ils ont été privés de leur liberté pour des raisons de précaution qui finalement n'ont servi à rien".