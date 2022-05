Eckbolsheim : une cagnotte pour acheter un fauteuil médicalisé à un ado atteint de myopathie de Duchenne

Face au handicap de leur fils, elle appelle à la solidarité. Une famille d’Eckbolsheim a lancé une cagnotte en ligne pour pouvoir acheter du matériel médical. Leur deux enfants de 15 et 12 ans sont atteint de la myopathie de Duchenne, une maladie génétique qui provoque une dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles. Le plus âgé des deux a besoin en urgence d'un nouveau fauteuil électrique pour ralentir les conséquences de sa maladie.

Plus possible de se débrouiller seuls

Jusqu'à l'année dernière, Komron, pouvait marcher. Mais sa maladie a progressé, a affaibli ses muscles. Il passe donc désormais ses journées assis, souvent avec un plastron, pour maintenir son dos droit. Ses parents l'aident aussi à faire des exercices.

"Il ne peut pas garder son plastron toute la journée parce qu'il lui fait mal. Et être assis toute la journée c'est mauvais pour la digestion, les poumons... Avec mon mari, on essaie de le mettre debout. On fait tous les jours des exercices de verticalisation", explique Munozhat, sa mère.

Un travail lourd à porter au quotidien et insuffisant. Komron commence à développer une scoliose. Mais un outil peut l'aider à mieux vivre avec cette maladie : une "power chair". Il l'a déjà testée dans un centre médical. "Ça permet de faire ce travail de verticalisation. Il peut aussi presque se tenir debout, comme les copains. En plus des bienfaits pour la santé, ça peut aussi avoir des bienfaits psychologiques pour lui comme pour nous", résume sa mère.

Il faut qu'on ouvre la cagnotte à ceux qui ne savent pas

Mais ce matériel de pointe a un coût. Environ 17 000 eurospour une "power chair" d'occasion. Pour la transporter, la famille doit aussi acheter une nouvelle voiture et l'aménager. Au total : il y en a pour plus de 30 000 euros. Une somme que Munozhat, AESH, ne peut se payer avec ses 800 euros de salaires mensuelles. Son mari lui peine à trouver un travail qui lui permette de continuer à passer du temps à s'occuper de ses enfants.

Komron a pu tester une "power chair" au centre Clémenceau de Strasbourg

La famille pourrait percevoir 5000 euros de l'Assurance maladie. Elle attend également un coup de pouce financier de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Mais ce ne sera pas suffisant pour couvrir tous ces frais.

Elle a donc ouvert cette cagnotte en ligne, pour demander de l'aide au plus grand nombre. "Mes fils ne voulaient pas être sur les réseaux sociaux pour leur maladie. Alors on a d'abord demandé aux proches et aux associations de participer à la cagnotte. Ceux qui savent ce qu'est la maladie. Mais désormais on n'a plus le choix : il faut qu'on ouvre la cagnotte à ceux qui ne savent pas".

Le lien pour participer est ici.