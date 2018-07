La plus longue et la plus intense de ce 21e siècle, voici comment les spécialistes présentent l'éclipse totale de lune qui sera visible dans le ciel ce vendredi soir. Rencontre avec Raymond Sadin du planétarium itinérant Léo-Lagrange qui propose une soirée d'observation à Bourgoin-Jallieu.

Bourgoin-Jallieu, France

C'est un phénomène exceptionnelle que le ciel nous proposera ce vendredi : une éclipse totale de lune, quand le soleil, la terre et la lune sont parfaitement alignés dans cet ordre. Et ce sera la plus longue de ce siècle. Le phénomène va durer près de 6h, mais ce sera très intéressant avec une éclipse totale entre 21h30 et 23h13. Elle peut être observée sans matériel spécifique et sans risque pour les yeux, contrairement aux éclipses de soleil.

L'éclipse la plus longue du 21e siècle

"Pour voir cette éclipse, déjà, il faut être du côté nuit. La moitié de la planète la voit, l'autre non. En moyenne, à un endroit donné, tous les 2 ans, on a la chance de voir une éclipse de lune. Elle sera _bien alignée dans l'ombre de la Terre_", explique Raymond Sadin, responsable du Planétarium itinérant Léo Lagrange, basé à Villeurbanne. Et cette éclipse totale est exceptionnelle par sa durée. "C'est la plus longue du 21e siècle, plus d'1h15 d'éclipse totale de lune. C'est de la mécanique céleste, on peut le calculer, c'est mathématique", précise-t-il. Et dans le ciel, ça donnera quel spectacle ? : "elle va prendre des teintes et des coloris qu'on ne peut qu'anticiper. C'est l'atmosphère et la qualité d'éclairage qui le donnera avec le soleil. On dira rouge, cuivrée, marron foncé, elle est basse sur l'horizon, donc on risque d'avoir ces couleurs-là. Peut-être des reflets bleutés quand elle sortira de l'ombre de la Terre."

La Lune et 4 planètes

Et la soirée est aussi intéressante d'après Raymond Sadin car "pendant l'éclipse, les étoiles seront plus lumineuses. On verra beaucoup plus d'étoiles. Il y aura aussi 4 planètes observables : Vénus, Jupiter, Saturne et Mars. A l’œil nu, ça ressemble à des étoiles, qui ne scintillent pas, qui sont très lumineuses. Dès que le soleil s'est couché un peu à gauche, Vénus, surnommée l'Etoile du berger. Vous tournez le dos au soleil, l'éclipse de lune, juste dessous il y a la planète Mars qui va se lever. Vous avez Saturne qui va être un peu plus à droite que Mars, à droite de la Lune et encore plus loin vous aurez Jupiter, plein sud."

Où observer cette éclipse avec des spécialistes : quelques exemples

A Bourgoin-Jallieu, site de Mozas, le Platénarieum itinérant Léo Lagrange et la Société des sciences naturelles proposent une soirée d'observation avec télescopes lunettes et jumelles. C'est gratuit, mais le nombre de places est limité. Il faut s'inscrire avant. Autre possibilité à Saint-Albin-de-Vaulserre. Une soirée est aussi organisée à la Bastille à Grenoble par le Groupe d'astronomie du Dauphiné.