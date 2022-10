Eclipse de soleil : à quoi faut-il s’attendre ce mardi à Toulouse ?

C'est, en quelque sorte, une rencontre entre le soleil et la lune. Une éclipse partielle de soleil sera observable ce mardi 25 octobre en France. Avec une intensité différente selon les régions.

Le phénomène sera visible dans l'hémisphère nord en fin de matinée, mais nous ne serons pas tous logés à la même enseigne : c'est dans le nord-est de la France qu'on le verra le mieux.

A peine 5% de la surface du soleil recouverte à Toulouse

Dans la région toulousaine, le spectacle sera assez discret : cette éclipse n'aura pas d'incidence sur l'intensité lumineuse selon Olivier Sanguy, chargé de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace à Toulouse : "Dans le sud-ouest, on n'aura pas la meilleure configuration pour observer cette éclipse, ce sera même la pire (rires) ! A Toulouse 5,4 % du disque solaire sera grignoté par la lune__. Dans le nord et lest de la France, ce sera plutôt 17 à 19 %. Mais ça se verra tout de même chez nous. Le maximum de l'éclipse aura lieu à 12h04."

Des précautions à prendre malgré une éclipse discrète

Même si cette éclipse de soleil ne sera pas spectaculaire, il y a ne faudra pas l'observer à l'œil nu, insiste Olivier Sanguy : "Il ne faut pas plaisanter avec l'observation du soleil : on peut abimer sa rétine et perdre la vue. Il faut donc appliquer les mêmes précautions que pour toutes les éclipses de soleil : il faut utiliser des lunettes spéciales et s'assurer qu'elle ne soit pas trop vieilles, parce qu'elles ont parfois une date de péremption. Il faut vraiment éviter les astuces qu'on peut parfois lire sur les réseaux sociaux. La seul astuce valable es toute simple : prenez deux feuilles de papier Canson__, mettez-les l'une au-dessus de l'autre, de façon à ce que l'une fasse une ombre totale à l'autre et sur la feuille la plus proche du soleil, faites un petit trou avec une pointe de compas ou un stylo. Vous allez fabriquer ce qu'on appelle un sténopé : l'image du disque solaire qui va être projeté sur la feuille dans l'ombre. Et là, vous verrez le phénomène sans aucun risque."

L'éclipse partielle de soleil commencera à 10h25 à Toulouse et sera à son maximum à 12h04 avant de disparaitre à 12h44.