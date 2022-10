Éclipse partielle du soleil ce mardi : comment l'admirer au mieux en Côte-d'Or ?

C'est toujours un spectacle très impressionnant : une éclipse du soleil, même partielle. En plus, hasard heureux du calendrier, celle-ci tombe pendant les vacances de la Toussaint, avec une météo qui s'annonce clémente. Mardi 25 octobre 2022, une éclipse solaire partielle sera ainsi visible dans tout l'hémisphère nord - dont la Côte-d'Or fait partie. "Partielle", parce qu'elle ne couvrira pas complètement le soleil. Comment en profiter au mieux ? On a posé nos questions à Vincent Boudon, chercheur au CNRS et président de la SAB, la Société astronomique de Bourgogne . C'est peu dire qu'il aime les éclipses : en 2017, il est parti dans l'Oregon, aux Etats-Unis, "j'ai fait 9000 kilomètres pour une éclipse qui a duré deux minutes", s'amuse le scientifique.

14,4% du soleil sera caché

Selon Vincent Boudon, la Côte-d'Or et Dijon sont plutôt bien positionnés. Chez nous, l'éclipse sera visible à partir de 11 heures du matin et jusqu'à environ 13 heures, avec un maximum à 12h06, précisément. Il indique que 14,4% du soleil sera caché pour cette éclipse partielle, du type qu'on peut voir en France tous les 2 à 5 ans. Pour comparer, à Pau, seuls 3,5% du soleil seront occultés. "Par contre personne sur terre n'aura le soleil complètement caché ce mardi", précise Vincent Boudon.

Pour la prochaine éclipse totale visible en France, en revanche, il faudra attendre 2081. Plus près de nous (et de chez nous), ce phénomène se produira le 12 août 2026 au nord de l'Espagne.

Des conseils pour admirer l'éclipse sans se brûler les yeux

"C'est le soleil, donc il faut l'observer avec certaines précautions", prévient Vincent Boudon, qui rappelle "le risque de brûlure instantané et irréversible de la rétine". "L'idéal c'est de rejoindre des gens qui savent faire. Les clubs, les associations ont des filtres qui coupent la lumière et qui permettent de regarder sans danger pour les yeux", avance le scientifique. Mais si vous ne pouvez pas vous y rendre, voici quelques conseils.

L'astuce de la passoire , pour projeter l'ombre du soleil au sol. "Vous prenez une passoire, ou un carton avec un petit trou bien rond. Vous le mettez devant le soleil, et vous regardez l'ombre au sol derrière. Vous aurez l'image du soleil par terre, et vous verrez l'échancrure due à la lune. C'est l'instrument le plus élémentaire, on fait un trou dans une plaque. Et si on prend une passoire, on en voit plein".

Attention si vous avez un télescope amateur chez vous, ne l'utilisez pas forcément. "Si vous n'avez pas un filtre solaire dédié à l'observation du soleil, surtout pas ! Et surtout si vous ne savez pas faire, ne tentez pas l'expérience. C'est la seule chose qui peut être dangereuse en astronomie".

Peut-on la prendre en photo avec son portable ? "Il faut un filtre, sinon votre capteur ne va pas aimer, il va cramer aussi". Et la photo risque d'être un peu trop exposée, donc de mauvaise qualité.

Deux évènements organisés par la SAB pour l'occasion

Forte de ses 250 membres, la Société astronomique de Bourgogne organise deux évènements pour l'occasion, gratuits et sans inscription. Evidemment, à l'Observatoire des Hautes-Plates de Corcelles-les-Monts, où des télescopes seront mis à la disposition du public, mais également Place Carnot, à Beaune.