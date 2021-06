Eclipse solaire : les Dunkerquois les mieux placés pour l'observer

Le soleil a rendez-vous avec la lune ce jeudi 10 juin. Une éclipse solaire va parcourir le ciel de l’hémisphère nord, sur une bande d’environ 500 km courant du Canada à la Sibérie, en passant par l’Europe.

L'éclipse va durer de 11h00 à 13h00 - Le PLUS - Cappelle-la-Grande

En France l’éclipse sera visible de 11h00 à 13h00 en Bretagne et sur le littoral du Nord et du Pas-de-Calais. Les zones les plus favorables pour les observer seront le Dunkerquois, la pointe Nord-Bretagne et la zone de Cherbourg. Elle attendra son maximum autour de midi.

L’éclipse ne sera pas totale mais elle peut être dangereuse pour les yeux. Il est impératif de se protéger avec des lunettes spéciales vendues dans les magasins d'astronomie.

Vincent Pourvoyeur le président du club d'astronomie du Dunkerquois Copier

France Bleu Nord vous le fait vivre sur sa page Facebook

Jean-Sébastien Lebon se rendra ce jeudi à l'Observatoire Charles Fehrenbach à Prisches, tout au long de la matinée nous mettrons en ligne des interviews des associations et des passionnés présents sur place, mais aussi des photos et vidéos de l'éclipse.