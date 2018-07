Alsace, France

La lune sera rouge ce vendredi 27 juillet dès 21 heures 10 dans le ciel alsacien. C'est une éclipse totale de lune qui atteindra son maximum à 22 heures 20. Le phénomène n'est pas exceptionnel, il intervient deux fois par an, mais on ne peut pas toujours l'observer d'Europe. La dernière fois c'était en 2015, pour la prochaine observation, il faudra attendre 2019.

Un phénomène céleste magnifique."

Comment expliquer cette couleur rouge ? "Le phénomène se produit lorsque la terre, le soleil et la lune s'alignent", explique Milène Wendling, reponsable du planétarium à Strasbourg. "La lune entre dans l'ombre de la terre. Normalement elle devrait être totalement noire, mais elle ne l'est pas, parce qu'une partie des rayonnements rouges du soleil passent dans l'atmosphère de la terre, sont déviés, et viennent éclairer la surface lunaire. C'est un phénomène céleste magnifique."

Cette année, la durée de l'observation est exceptionnelle, 1h42. Pour une meilleure observation, choisissez un endroit avec une vue dégagée vers le nord est. L'observation se fait sans danger à l'oeil nu, ou avec des jumelles.

Quatre planètes à voir en plus de l'éclipse

Dans le ciel alsacien, ce vendredi soir vous verrez aussi : "Mars, un point rouge juste sous la lune, puis si vous regardez dans la direction où le soleil se couche, Saturne, Jupiter et Vénus. Même la station spatiale internationale vers 22 heures 30 et peut-être quelques étoiles filantes," souligne Milène Wendling. "S'il y a une soirée pour observer le ciel, c'est bien ce vendredi 27 juillet."

Il n'y a pas d'observation organisée au planétarium à Strasbourg à cette occasion, en revanche, c'est possible au Parc du petit prince à Ungersheim, l'entrée est à 13 euros.