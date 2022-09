École et Covid-19 : comment ça fonctionne en cette rentrée ?

Pour le plus grand soulagement de tous, cette rentrée scolaire a été une rentrée "normale" en terme de protocole sanitaire mais attention : l'épidémie de Covid est toujours là et avec elle les "quarantaines" et autre "contact-tracing". Que peut-il se passer pour votre enfant ? Piqûre de rappel.

On l'a un peu, voire complètement, oublié pendant les vacances, mais le Covid-19 est toujours là, avec des taux d'incidence proche de 200 pour 100.000 habitants qui, en d'autres temps, auraient provoqué des mesures bien plus drastiques. En cette rentrée, le ministère de l'éducation a rédigé un protocole à 4 niveaux en fonction de la circulation du virus. Nous entamons l'année au plus bas : le niveau dit "socle", qui prévoit que tout le monde est en "présentiel" et qu'il n'y a aucune mesure particulière en terme de travail en groupe ou de pratiques sportives.

Le retour du "votre enfant est cas contact"...

Une rentrée "normale" ça fait un bien fou, sauf que la circulation du Covid-19 est telle que l'on peut encore rapidement se retrouver avec son enfant à la maison. En cas de symptôme, pour commencer : il est demandé de ne pas l'envoyer à l'école. En cas de test positif ensuite, la quarantaine est encore de 7 jours pour les moins de 12 ans et pour les plus de 12 ans ayant un schéma vaccinal complet. Elle peut toujours être réduite à 5 jours si il n'y a plus de symptôme depuis 48 heures et qu'un nouveau test, PCR ou antigénique, est négatif. Une quarantaine qui est toujours de 10 jours, pouvant être réduite à 7 jours, pour les plus de 12 ans et les adultes n'ayant pas reçu toutes leurs doses de vaccin. Il est à noter au passage que c'est encore la règle générale et pas seulement à l'école. Enfin, si votre enfant est cas contact et sans symptôme : il va à l'école mais vous êtes encore invité à faire un test deux jours après avoir appris la nouvelle. Dans le "check-up" placard de cette rentrée il faut donc aussi penser à retrouver la boite d'autotests. En sachant que l'école doit toujours fournir aux parents d'enfants "cas contact" une attestation donnant droit à un autotest gratuit en pharmacie.