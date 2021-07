Ecole Nationale de Police de Nîmes : tous les derniers tests négatifs au coronavirus

Après une possible contamination d’un élève de l’école nationale de police de Nîmes par le variant delta (variant dit « indien »), une large opération de dépistage préventif a été organisée dans cet établissement par les équipes de l’Agence Régionale de Santé d'Occitanie mardi et mercredi. Au total, 1250 personnes ont été testées. L’ensemble des tests antigéniques (TAG) réalisés sont négatifs.

Sur ces deux jours, tous les élèves et ainsi que les membres du personnel ont été dépistés. Chaque test antigénique a été doublé d’un test RT-PCR afin de fiabiliser ces résultats : ces tests RT-PCR sont en cours d’analyse par Labosud.

Un accès facilité à la vaccination au parc des Expos de Nîmes

Les élèves et personnels testés négatifs, non encore vaccinés, ont été invités à se faire vacciner dès que possible.

Des modalités d’accès dédiées ont immédiatement été mises en place par le centre de vaccination du parc des expositions de Nîmes, les professionnels de santé libéraux du territoire armant ce centre et l’école nationale de police pour permettre un accès rapide et facilité à la vaccination : lignes de vaccination supplémentaires pour un accès sans rendez-vous, mise en place d’une navette entre l’école et le centre de vaccination. Au total, 117 personnes ont eu recours à ce dispositif spécifique et ont été vaccinées.

L’ARS Occitanie "appelle la population à la plus grande vigilance dans ce contexte estival de circulation du variant delta, en continuant à respecter les gestes barrières".