La mairie de Laval et les autorités sanitaires ont tenté ce mardi soir de rassurer les parents, les enseignants et les personnels de l'école maternelle Gérard Philippe où des taux anormalement élevés de radon, un gaz radioactif, ont été mesurés. 70 enfants sont scolarisés dans cet établissement.

Ecole surexposée au radon en Mayenne : enseignants et parents rassurés, une solution de repli trouvée

L'école ne fermera pas. Elle est relocalisée, tout sera prêt début novembre. Les grandes sections seront hébergées à Victor Hugo, un établissement à proximité. Les moyennes et petites sections restent sur le site mais dans des locaux où le radon est inexistant ou presque.

Soulagement pour tout le monde. Ces assistantes de vie scolaire avaient peur de venir travailler : "en prenant connaissance des chiffres, on était angoissé quand même. On travaille près de 10 heures par jour dans cette école. On a quelques inquiétudes car ça fait de nombreuses années qu'on est là. Moi, j'ai un problème de santé, je ne sais pas si c'est dû à ça. Le fait de quitter les locaux prochainement, c'est rassurant".

Beaucoup de parents, comme ce papa, se demandent encore pourquoi les mesures du taux de radon n'ont été communiquées qu'à la rentrée. Les résultats étaient connus depuis le mois de juin : "dans le doute, j'aurais appliqué le principe de précaution". Défaillance dans la communication explique-t-on.

En fonction du rapport d'expertise sur l'école maternelle Gérard Philippe, dans quelques semaines, et en fonction donc d'un nouveau taux de radon enregistré, d'importants travaux d'étanchéité, au sol, pourraient être entrepris dans cet établissement.

D'après la mairie, sur les 19 autres écoles de la ville, 12 ont été diagnostiquées : aucun problème de radon. 7 établissements attendent les résultats.