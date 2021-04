Écoles, confinement, vaccination : les réactions en Loire-Atlantique et en Vendée

La Loire-Atlantique et la Vendée, comme tout le territoire, démarrent samedi 3 avril un troisième confinement de quatre semaines. L'attestation sera obligatoire pour les déplacements au-delà de 10 km du domicile. Les établissements scolaires et les crèches fermeront leurs portes ce vendredi soir, et pour trois à quatre semaines.

"Il était temps" disent les soignants

L'infirmier à l'hôpital de Saint-Nazaire et membre du collectif Inter urgences Fabien Paris se satisfait des restrictions annoncées pour tout le territoire. Mais pour lui, elles auraient du être prises bien plus tôt : "il y a eu un choix de ne pas reconfiner avec des mesures plus strictes à la fin du mois de janvier. Ce pari fait par le gouvernement est loin d'être gagnant. Il est même perdant pour une partie de la population".

De son côté, le docteur Teddy Bourdet, vendéen et président du syndicat de médecins MG France pour la région Pays de la Loire, regrette qu'il n'y ait pas plus de vaccins. "Il faudrait vacciner plus les gens pour faire baisser la pression sur les services sanitaires. On est à cinq ou six millions par mois, on ne va pas attendre dix mois pour vacciner toute la population" s'agace le soignant.

"Moins mauvaise solution" pour la FCPE

Pour Cécile Chénedé, présidente de la FCPE en Loire-Atlantique, ces nouvelles mesures sont "la moins mauvaise solution pour limiter le nombre de semaines sans cours". L'enseignement à distance est ce qui inquiétait le plus les parents d'élève. Pour elle, "il aurait aussi été inconcevable qu’on puisse avoir de telles mesures prises sur une seule partie du territoire".

"Les commerces sacrifiés" selon l'association Shopping Saint-Nazaire

Pour Stéphanie Durand, présidente de Shopping Saint-Nazaire, "les commerces et la culture sont sacrifiés". Pour la commerçante, "ça semble tellement plus facile de sacrifier ces entreprises-là plutôt que des grosses usines" tout en dénonçant un manque de logique du gouvernement : "pourquoi on ferme un commerce et on autorise une manifestation ?"

Les Nantais très partagés sur le respect du troisième confinement

Mercredi soir sur les bords de Loire, pendant l'allocution d'Emmanuel Macron, les Nantais étaient encore nombreux à boire un verre entre amis. Chloé, étudiante en architecture, prévoit déjà de faire quelques entorses aux nouvelles restrictions, tout en "respectant un peu plus le couvre-feu". Pour la plupart des Nantais croisés à ce moment là, il n'est pas question de se plier à un troisième confinement. "On peut mettre des lois, mais quand il fait chaud et qu'on est jeunes, ce n'est pas facile d'avoir vingt ans !", explique Iad. Lui ne compte pas arrêter de prendre l'air et voir du monde : "on peut pas rentrer chez soi après les études ou le travail directement chez soi. C'est hyper morose".