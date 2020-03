Indemnisation des parents, cours à distance : ce que l'on sait sur la fermeture des écoles liée au coronavirus

Toutes les crèches, tous les établissements scolaires et les universités seront fermés à partir du lundi 16 mars "jusqu'à nouvel ordre" pour "réduire la propagation" du coronavirus (Covid-19), la "plus grave crise sanitaire" que la France ait traversé depuis un siècle, selon le président de la République, Emmanuel Macron qui s'est exprimé jeudi soir dans une allocution. Douze millions d'élèves sont concernés en France par cette fermeture d'établissements scolaires.

Dès lundi, et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés." - Emmanuel Macron

Un arrêt de travail indemnisé

Si vous devez gardez votre enfant de moins de 16 ans, vous pourrez normalement bénéficier d'un arrêt de travail indemnisé. Cela concernera un des deux parents. C'est à l'employeur de déclarer cet arrêt sur un site spécialement créé. Selon l'Assurance maladie, "l’arrêt de travail sera délivré pour une durée de 14 jours calendaires à compter de la date de début de l’arrêt".

Par ailleurs, pour bénéficier de travail, "l'entreprise ne doit pas être en situation de mettre, sur cette période, l'employé concerné en télétravail", là où "l'arrêt de travail doit être la seule solution possible".

"L’arrêt de travail sera délivré pour une durée de 14 jours calendaires à compter de la date de début de l’arrêt." - Assurance maladie

L'indemnisation vous sera versée jusqu'à ce que votre enfant retourne à l'école, peu importe votre régime de sécurité sociale (général, agricole, spécial ou indépendant). Attention cependant, si pouvez faire du télétravail, vous n'avez pas le droit à un arrêt de travail indemnisé.

Service de garde exceptionnel et chômage partiel

Emmanuel Macron a annoncé "un service de garde sera mis en place région par région" pour que les personnels "indispensables à la gestion de la crise sanitaire" puissent "faire garder leurs enfants et continuer d'aller au travail", a-t-il ajouté. Cela concerne notamment les personnels dont les métiers ont un rapport avec les services de secours, services sanitaires ou services hospitaliers.

Le président de la République a aussi annoncé des mesures "exceptionnelles et massives" de chômage partiel. "L'Etat prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. (...) Je veux que nous puissions protéger aussi nos indépendants, et donc nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour donner cette garantie sur le plan économique".

Combien d'élèves et étudiants concernés ?

Il y a plus de 12 millions d'élèves scolarisés, de la maternelle au lycée. Environ 420.000 élèves, dans les foyers de l'épidémie identifiés en France, étaient déjà concernés par les fermetures de leurs établissements. Pour les étudiants, les 180 établissements publics, dont 74 universités, le ministère de l'Enseignement supérieur va assurer "une continuité pédagogique", de manière à "faire fonctionner l'enseignement dans des conditions exceptionnelles".

Comment les élèves vont-ils pouvoir continuer à suivre un enseignement ?

Pour assurer la continuité de l'enseignement, des écoles aux universités, à partir de lundi, les ministères de l'Education et de l'Enseignement supérieur ont prévu des dispositifs d'enseignement à distance notamment un dispositif de "classe virtuelle". Des exercices qui portent sur les programmes des premier et deuxième trimestres seront proposés aux élèves via le Cned (Centre national d'enseignement à distance).

Selon l'Education nationale, la plateforme "Ma classe à la maison" peut supporter désormais 15 millions de connexions simultanées. Elle est déjà utilisée par environ 2000 élèves de lycées français à l'étranger. Selon Jean-Michel Blanquer, ces dispositifs à distance ne peuvent donc être que provisoires. "Notre but c'est qu'aucun élève ne reste au bord du chemin, dans une période exceptionnelle comme celle-ci", selon le ministre de l'Éducation nationale. Il ajoute également que du "matériel pédagogique" pourra être mis à disposition afin de faciliter l'enseignement à distance. Jean-Michel Blanquer se dit aussi "favorable à ce stade" au maintien des concours et examens.