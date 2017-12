Une nouvelle filière de recyclage vient de voir le jour dans le département de la Manche : celle des fauteuils roulants, des lits médicalisés et de tout le matériel qui sert au maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées.

Gourfaleur, France

EcoRéso Autonomie est une plateforme de collecte, de réparation et de revente de toutes les "aides techniques" pour l'autonomie, qui permettent le maintien à domicile. Ca va du lit médicalisé au fauteuil roulant, en passant par les déambulateurs, les sièges adaptés pour les douches, les barres d'appui etc. Cette plateforme est installée depuis novembre 2017 à Gourfaleur, près de Saint-Lô et elle a été inaugurée ce mardi 12 décembre 2017.

Du matériel accessible, quel que soit son budget

Le matériel récupéré va être réparé puis revendu à petit prix ou loué, notamment à tous ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens ou qui ont des restes à charge très importants, malgré les aides de la Sécurité sociale ou du Département.

Plus largement, l'ambition d'EcoRéso Autonomie, c'est de répondre à tous ceux qui peuvent avoir besoin d'une aide technique, en réalisant un diagnostic avec un ergothérapeute à leur domicile, en étudiant avec eux les financements auxquels ils ont droit et en fonction de cela, en les dirigeant vers du matériel adapté, qu'il soit neuf ou rénové.

La plateforme de collecte EcoRéso Autonomie Manche a été inaugurée à Gourfaleur, le 12 décembre 2017. © Radio France - Lucie Thuillet

La Manche précurseur

La Manche, qui aide ce projet à hauteur de 100.000 euros, est le tout premier département à accueillir un réseau de recyclage comme celui-ci, mais d'autres projets sont déjà en route : EcoRéso va se développer prochainement dans le Calvados et le Val de Marne.